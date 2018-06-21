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Понедельник| 09 Июля, 13:04 |
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Инвестор ТОР "Южная" займет более 30 процентов молочного рынка Сахалина
«Два комплекса, которые будут запущены на Сахалинской области, смогут производить до 30 тысяч тонн молока в год. Это порядка по переработке 21-22 тысяч тонн молока. Таким образом мы сможем занять 30-36 процентов на рынке молочной продукции региона», - сообщил управляющий директор компании Богдан Хилько.
По словам инвестора, молокозавод будет работать в системе замкнутого цикла. «Молоко от коровы не соприкасается с воздухом ни на одном этапе пути. Это в лучшую сторону влияет на качество. Поэтому молокозавод мы построим в 50 метрах от ферм. Там не будет движения автотранспорта, а будет протянут молокопровод, через который молоко будет поступать на завод. Также без соприкосновения с воздухом молоко внутри завода будет идти до фасовочных линий и потом будет расфасовываться в упаковку. Такая технология улучшит вкус продукции. Молоко за счет применения таких технологий сможет храниться на 3 дня, а двенадцать», - уточнил Богдан Хилько.
Напомним, компания «Грин Агро Сахалин» реализует инвестиционный проект по созданию животноводческого комплекса и молокозавода с объемом инвестиций 4,7 млрд рублей.
Напомним, ТОР «Южная» создана в Сахалинской области 17 марта 2016 года. ТОР представлена четырьмя площадками: «Таранай» и «Троицкое» (Анивский городской округ), «Южно-Сахалинск» (Южно-Сахалинский городской округ) и «Пензенское» (Томаринский городской округ). Основная специализация ТОР – сельское хозяйство. Ожидается, что благодаря созданию ТОР «Южная» остров перейдет на самообеспечение сельскохозяйственной продукцией. Для реализации проектов в данной ТОР подано 7 заявок с объемом частных инвестиций на сумму 17,8 млрд рублей. Уже реализуются 3 проекта на 7,7 млрд рублей частных инвестиций, в рамках которых будет создано 453 новых рабочих мест.
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