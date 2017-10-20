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На Сахалине и Курилах за всю путину выловили всего около 50 тысяч тонн лосося
Власти Сахалина высказались за введение жестких мер регулирования промысла тихоокеанских лососей.
В островном регионе необходимо запретить использование рыбоучетных заграждений в качестве орудий добычи. В период проведения путины требуется существенно сократить количество ставных неводов. И вместе с тем - усилить борьбу с браконьерством и скупщиками нелегальной рыбы. Об этом сегодня заявил губернатор области Олег Кожемяко.
Он принял участие в заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. По предложению Росрыболовства мероприятие прошло в Южно-Сахалинске. Его участниками стали представители рыбохозяйственной науки, контролирующих структур, органов власти дальневосточных регионов, рыбопромышленных предприятий и общественных объединений.
Главным в повестке стал вопрос о сохранении популяций тихоокеанских лососей. Проблема низких подходов красной рыбы в этом году коснулась практически всех регионов Дальнего Востока, за исключением лишь Камчатки. Провальной нынешняя путина признана в Японии и Республики Корея. Например, в Стране восходящего солнца добыто в 3-3,5 раза меньше лосося, чем прогнозировалось первоначально.
А у берегов Сахалина и Курил за всю летне-осеннюю путину уловы составили всего около 50 тысяч тонн. Это самый низкий показатель за последние 30 лет.
По мнению ученых, которое они озвучили на совете, пик промысла тихоокеанских лососей в мире уже пройден, началось снижение их запасов. Подобные периоды уже были в истории. В 1972 году, напомнил заместитель директора ТИНРО-центра Игорь Мельников, на всем Дальнем Востоке добыли лишь около 35 тысяч тонн красной рыбы. Однако впоследствии численность популяции вновь выросла в несколько раз, достигнув исторического максимума в 2009 году.
- Мы не прогнозируем катастрофического падения запасов и уловов. Этот процесс длительный, снижение численности будет происходить постепенно, в течение десятилетий, - сказал ученый. – В результате наблюдений выяснено, что сейчас идет рост численности в северных районах ареала и, соответственно, снижение в южных.
Но даже в этой ситуации, которая свидетельствует о глобальных изменениях в Мировом океане, было бы неправильным ограничиться лишь ролью наблюдателя, считает губернатор Сахалина Олег Кожемяко.
- Необходимо принять эффективные меры, которые позволят восстановить рыбные запасы, обеспечить оптимальное заполнение нерестилищ для последующего роста промыслового возврата, - отметил он. - Считаю, что нужно кардинальным образом пересмотреть подходы в организации лова. В первую очередь значительно снизить промысловую нагрузку на лососевых.
В период путины, продолжил он, прибрежная акватория островов буквально огорожена частоколом ставных неводов. Их количество в последние годы доходило до одной тысячи. Тогда как по мнению рыбохозяйственной науки, которое поддерживает и губернатор, орудий лова должно быть не более 250. Еще одно предложение - уменьшить длину неводов до 1 километра. Это позволит рыбе более свободно проходить к местам нереста, что крайне важно в период депрессии их численности.
- Еще один серьезный момент касается рыбоучетных заграждений. Нам нужно отказаться от практики их использования в качестве орудий добычи лососей, - категорично высказался Олег Кожемяко. - Кроме того, пришло время пересмотреть списки и реестр нерестовых рек, а также ужесточить контроль за их сохранением. Считаю также необходимым, по предложению рыбаков, ввести мораторий на добычу лососей на рыбопромысловых участках рек.
В своем выступлении сахалинский губернатор обратился и к проблеме браконьерства. Побороть это явление, считает он, может усиление охраны нерестовых водоемов и прибрежной морской акватории. Пресечь массовый незаконный вылов биоресурсов можно и другим путем – блокировав скупку браконьерских уловов легальными рыбаками и рыбопереработчиками.
- Нужно принять действенную норму о расторжении договоров, касающихся закрепления рыбопромыслового участка с теми пользователями, которые занимаются скупкой уловов у браконьеров, - сказал Олег Кожемяко.
Призвал он и проанализировать эффективность работы лососевых рыборазводных заводов. Часть из них выращивает кету на «горбушевых» реках. Там, где этот вид красной рыбы ранее не воспроизводился естественным образом. В результате такого вынужденного соседства численность горбуши падает, при этом незначительны и уловы кеты.
- Росрыболовство поддерживает предложения сахалинского губернатора о введении жестких ограничительных мер промысла тихоокеанских лососей, - отметил следующий докладчик, заместитель главы федерального ведомства Петр Савчук. – Безусловно, более пристальное внимание должно быть уделено и другим вопросам, от эффективности решения которых зависит сохранение популяции тихоокеанских лососей. Мы должны принять своевременные меры для того, чтобы объемы ежегодно добываемой на Дальнем Востоке красной рыбы не упали ниже уровня в 200-250 тысяч тонн.
Решить эту задачу помогут уточненные правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Их новая редакция будет сформирована с учетом состоявшегося в Южно-Сахалинске научно-промыслового совета.
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