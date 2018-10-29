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На Сахалине и Курилах впервые заложено свыше миллиарда икринок лосося

"Курильский рыбак" ввел в эксплуатацию ЛРЗ на озере Рейдовом и завершил работы первой и второй очереди строительства завода в бухте Консервной на Итурупе

В Сахалинской области перевыполнили план по закладке икры горбуши, кеты, кижуча, симы. На сегодняшний день рыбоводные предприятия островного региона уже более чем на 107 процентов выполнили государственный план по закладке икры тихоокеанских лососей на инкубацию, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

–  Основная цель искусственного воспроизводства – увеличение популяции лососей в природной среде. Рыбоводная путина в Сахалинской области будет продолжаться до конца ноября. В результате, в 2019 году на нагул в естественные водоемы островного региона будет выпущено не менее 900 миллионов молоди тихоокеанских лососей, – отметил руководитель областного агентства по рыболовству Андрей Горничных.

Сегодня в островном регионе действуют 50 лососевых рыбоводных заводов (ЛРЗ) и 4 рыбоводных цеха. В этом году в сахалинские и курильские реки выпустили 247 миллионов экземпляров искусственно выращенной молоди горбуши, 446 миллионов – кеты, 765 тысяч – кижуча.

– Деятельность ЛРЗ помогает добиваться высоких результатов во время путины. Большинство особей кеты, пойманной островными промысловиками, имеет искусственное происхождение, – рассказал начальник отдела по производству водных биологических ресурсов Сахалинского филиала «Главрыбвода» Леонид Коряковцев.

В ближайшие годы в островной области появятся еще несколько современных предприятий. Так, компания «Курильский рыбак» ввела в эксплуатацию ЛРЗ на озере Рейдовом и завершила работы первой и второй очереди строительства завода в бухте Консервной на Итурупе. На стадии реализации проект Южно-Курильского рыбокомбината по созданию предприятия на озере Лагунном на Кунашире, а также объект компании «Остов» на реке Чеховка в Холмском районе.

По словам Андрея Горничных, лососевая путина­–2018 пошла по оптимистичному сценарию. По промысловым районам Сахалина и Курил наука прогнозировала вылов около 96 тысяч тонн тихоокеанских лососей. На практике было добыто свыше 120 тысяч тонн биоресурсов, при этом промысел кеты еще продолжается.

На Сахалинской области основной объем биоресурсов добыли в Курильском, Поронайском, Смирныховском и Ногликском районах. При этом наибольшее заполнение рек отмечено на Итурупе: в среднем – 130 процентов. В целом показатели вылова горбуши в островном регионе оказались максимальными за последние пять лет.

В промысловых районах области рыбаки выловили 40 тысяч тонн кеты. Первоначальный прогноз предполагал добычу 26 тысяч тонн этого вида рыбы, теперь возможный вылов увеличен до 51 тысячи тонн. Результаты нынешней кетовой путины превзошли итоги прошлогодней в полтора раза.

Стоит отметить, что в водах, прилегающих к Сахалину и Курилам, запрещена добыча тихоокеанских лососей с применением ставных неводов, у которых длина центрального крыла более 1,5 километров. Также не допускается использование ставных сетей при осуществлении промышленного и прибрежного рыболовства в водах, прилегающих к Сахалину. Подобные ограничения для рыбаков позволили рыбе активнее заходить на нерестилища в ходе нынешней путины.

Обработка практически всего улова тихоокеанских лососей прошла на сахалинских предприятиях. Меньше 1 процента биоресурсов было переработано на судах, принадлежащих компаниям из других дальневосточных регионов.

На фото: «Курильский рыбак» завершил работы первой и второй очереди строительства завода в бухте Консервной на Итурупе.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Итуруп  Сахалин  Курильский рыбак  Курилы  рыборазводный завод 


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