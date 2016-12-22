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Регулярное авиасообщение между Кунаширом и Шикотаном обеспечил вертолет
Услугами воздушного судна воспользовались 19 человек, длительность полета воздушного судна в каждую из сторон составила 30 минут. Управлял винтокрылой машиной опытный пилот-инструктор Владимир СЕНИН. Как и другие летчики компании «Авиашельф», в пользование которой по договору передан вертолет, он имеет большой налет часов над водной поверхностью при обслуживании буровых платформ на шельфе Сахалина.
Регулярные авиарейсы между островами Кунашир и Шикотан будут совершаться дважды в неделю. Пока без «твердого» расписания, с учетом возникающих потребностей в услугах вертолета со стороны жителей. Воздушное судно может одновременно брать на борт до 18 пассажиров и 4 членов экипажа, один из которых выполняет роль бортпроводника. Принимают вертолетчики и багаж – до 20 килограммов на человека. Для его размещения в вертолете имеются специальные полки.
Стоимость авиабилетов - 2300 рублей, основная часть экономически обоснованного тарифа компенсируется из областного бюджета. В виду отсутствия касс на Шикотане билеты в обе стороны сейчас продаются в аэропорту «Менделеево». Пассажиры с Шикотана покупают их уже после прибытия на Кунашир. Также на дальнем курильском острове пока нет пункта досмотра и регистрации – его роль выполняет сельская администрация Крабозаводского. После предполетных процедур пассажиров автобусом доставляют к вертолету. Вместе с тем, по свидетельству пилотов, остров обладает, пожалуй, лучшей в регионе вертолетной площадкой, которая была построена 3 года назад и укрыта со всех сторон от ветра.
Напомним, решение об организации новой воздушной линии было принято после встречи губернатора с жителями Южно-Курильского городского округа. Многие из них в числе главных назвали проблему оторванности района от «большой земли». До настоящего времени выбраться с Шикотана можно было только морем – на плашкоуте до Кунашира или на теплоходе «Игорь Фархутдинов» - до сахалинского порта Корсаков.
Журнал "Дальневосточный капитал"
Фото пресс-службы правительства Сахалинской области
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