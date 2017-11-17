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РЖД планирует за год вложить в развитие инфраструктуры на Сахалине порядка 17 млрд руб.
11 декабря в Южно-Сахалинске подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве холдинга «Российские железные дороги» с Правительством Сахалинской области. Подписи под документом поставили начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
Соглашение, которое будет действовать до конца 2019 года, определяет общие направления совместной деятельности и призвано способствовать реализации государственной политики на железнодорожном транспорте, его эффективному функционированию в Сахалинской области, наиболее полному удовлетворению потребностей региона в перевозках грузов и пассажиров.
Дальневосточная железная дорога вносит весомый вклад в развитие Сахалинской области. За 2016 год налоговые платежи в региональный и местные бюджеты составили 870,2 млн рублей, что на 23,4% больше, чем в 2015 году. А за 11 месяцев текущего года платежи в бюджет области уже составили 1 млрд рублей с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 13,6%. Увеличение бюджета за счет роста налогов позволит региону направить дополнительные средства на строительство и ремонт жилья, дорог, возведение социально-культурных объектов.
– По программе ОАО «РЖД» плановый размер инвестиций в развитие инфраструктуры на Сахалине в 2018 году составит порядка 17 млрд рублей. Это не только продолжение «перешивки» на оставшихся участках узкой колеи, но и возведение новых мостов, – отметил начальник ДВЖД Николай Маклыгин.
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