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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Июля, 21:07 |
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Экспозиция Сахалина - одна из самых новаторских на "Экспозиции регионов России" в олимпийском Сочи
Начиная с первого дня работы, единая экспозиция округа стала одним из центров притяжения посетителей. Она представляет собой соединение футуристического яркого дизайн-проекта и современных интерактивных технологий с одной стороны, а также демонстрацию уникального природного богатства, туристических возможностей, достижений регионов в развитии спорта и спортивной инфраструктуры – с другой.
Экспозиция Сахалинской области стала одной из самых насыщенных и новаторских. Активности стенда позволяются в игровой, непринужденной манере познакомится с природными и историческими особенностями, туристическими возможностями и спортивным потенциалом Сахалина и Курил, сообщает официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области.
Большой популярностью пользуется виртуальный комплекс «Прогулки по Сахалину». Специальное оборудование и интерактивное приложение к нему позволяют «побывать» в наиболее живописных туристических уголках области – мысе Анива, бухте Тихая, на островах Монерон, Тюлений и Кунашир, посетить спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» и другие места. Каждый гость может сделать фотографию на память и разместить ее в социальных сетях.
Интеллектуалам и эрудитам предложена интерактивная карта Сахалинской области, которая позволяет получить представление о социально-экономическом развитии региона, более детально познакомиться с туристическими маршрутами, городами области, транспортной схемой, гостиничными услугами. Также на карте сформирован большой раздел о том, как в настоящее время на Сахалине развивается Центр зимних видов спорта, который может стать базой для подготовки российских спортсменов к XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея).
Среди молодых и спортивных посетителей выставки очень востребован виртуальный тренажер «Горный воздух». Его технические возможности позволяют «покататься» по существующим горнолыжным трассам горы Большевик. Это возможно за счет использования специальных очков виртуальной реальности. С их помощью пользователь видит перед собой реальный склон спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», принимает участие в виртуальных соревнованиях, при победе в которых получает приз.
Работает экспозиция только четыре дня, а на стенде побывало более пяти тысяч человек - это российские посетители и иностранные гости зимней Олимпиады. Выставка будет доступна для посещения в период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. Это станет прекрасной возможностью продвижения региональных инициатив по развитию туризма в Сахалинской области.
Журнал "Дальневосточный капитал", Владивосток.
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