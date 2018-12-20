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На Сахалине реализован первый инвестиционный проект, получивший статус резидента ТОР "Горный воздух"
Инвестпроект стоимостью около 250 миллионов рублей реализован компанией "Лайт-Декор" по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Первыми постояльцами стали участники I зимних Международных спортивных игр "Дети Азии". Среди гостей – команда с Хоккайдо, которая борется за медали в шорт-треке.
– В хостеле очень комфортно. Готовят здесь вкусно. И волонтеры очень приветливые и доброжелательные, – поделился спортсмен из Японии Нагасаки Коудай.
Гостиница вместимостью до 300 человек рассчитана на спортивную и увлекающуюся туризмом молодежь. В дальнейшем здесь будут гостить спортсмены из районов области, приезжающие в островную столицу на соревнования, тренировки, сборы, а также бюджетные туристы из российских регионов и зарубежных стран.
Гибридный отель-хостел выполнен в лаконичном современном стиле. Для удобства постояльцев предусмотрены лекторий, площадки для игры в настольный теннис и хоккей, лаунж-зона, столовая, бар. Для размещения предлагается 86 номеров: хостельного типа, где могут проживать большие группы людей, а также стандартные гостиничные.
– Многие туристы, которые хотят приехать на Сахалин покататься на горных лыжах или сноуборде, ищут вариант с комфортными условиями проживания и демократичными ценами. Поэтому новый отель-хостел займет свою нишу в туристическом кластере островного региона. Также очень удобно его расположение – буквально пять минут от "Горного воздуха", – отметила директор депертамента туризма министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Наталья Пахолкова.
Строительство компания "Лайт-Декор" начала в январе прошлого года, тогда же получила статус резидента территории опережающего развития "Горный воздух". Ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на второй квартал 2019 года, однако все работы удалось завершить уже в январе.
– Одно из самых важных преимуществ, которые имеют резиденты территорий опережающего социально-экономического развития, – это получение в упрощенном порядке земельного участка. Мы смогли на безвозмездной основе на 70 лет арендовать около гектара земли, где и был построен отель-хостел. Также рассчитываем получить субсидию на возмещение расходов на технологическое присоединение здания к сетям, – рассказал директор компании-резидента ТОР "Горный воздух" Алексей Залпин.
Напомним, территория опережающего развития "Горный воздух" создана в 2016 году по поручению Президента России Владимира Путина на базе одноименного спортивно-туристического комплекса. Реализация инвестпроектов направлена на создание в островной области международного всесезонного центра спорта и туризма.
В Сахалинской области только за прошлый год число резидентов территорий опережающего развития выросло до 27. Из них 19 – вошли в состав ТОР "Горный воздух", 7 – ТОР "Южная". Кроме этого, появился первый резидент ТОР "Курилы" – рыбокомбинат "Островной", который расположен на острове Шикотан в Южно-Курильском районе.
Общий объем инвестиций в соответствии с заключенными соглашениями – свыше 47 миллиардов рублей. Инициаторы проектов планируют ввести больше 2800 новых рабочих мест, 455 из которых уже создано.
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