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В районах Сахалинской области предложили места для свободного вылова горбуши
Идею поддержал заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Для получения законного основания на свободный вылов горбуши запущена процедура внесения изменений в "Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна". К началу предстоящей лососевой путины сахалинцы и курильчане должны получить право ловить до пяти килограммов рыбы на человека в сутки.
По поручению Валерия Лимаренко в муниципальных образованиях подготовлены предложения по местам для любительского рыболовства. Преимущественно это зоны традиционного отдыха и рыбалки жителей области. Данные предложения согласованы с СахНИРО и Сахалино-Курильским территориальным управлением Росрыболовства.
Например, предложено организовать свободный вылов горбуши на таких популярных у рыбаков-любителей участках, как пролив Красноармейский и морское побережье на отдалении от устья реки Мерея в Корсаковском городском округе, а также в районе поселка Музьма в Охинском городском округе.
Всего в муниципальных образованиях планируется открыть для любительского рыболовства около 70 таких мест. Изменения в правилах рыболовства вступят в силу после выхода Приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
– Как известно, вопрос о свободном вылове горбуши поднимался неоднократно, но принципиальное решение по нему было принято только после встречи Валерия Лимаренко и Ильи Шестакова. Сейчас этой теме придан особый импульс, – отметил заместитель председателя регионального правительства Анатолий Макоедов. – Руководству области важно, чтобы сахалинцы и курильчане наконец-то получили законное и, главное, долгосрочное право пользования лососевыми богатствами прибрежных акваторий для собственного потребления.
Напомним, в минувшем году рыбаки островного региона добыли более 126 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Объем вылова горбуши – 85,5 тысяч тонн – стал максимальным за последние 5 лет. Кеты добыто около 40 тысяч тонн, что превосходит результаты предыдущей путины в полтора раза.
При этом, согласно официальным данным, рыбаки-любители в 2018 году выловили 126 тонн рыбы – то есть всего 0,1 процента от общего объема добытых биоресурсов. В 2015 году жителям островной области было выдано 45 тысяч бесплатных путевок для лова горбуши. Максимальный суммарный вылов тогда был оценен на уровне 200 тонн, или 0,4 процента добытой горбуши.
По мнению Анатолия Макоедова, эти цифры свидетельствуют, что деятельность рыбаков-любителей не может нанести ущерба природным запасам. Также нет оснований говорить о предпосылках для возникновения конкуренции между рыбаками-любителями и рыбопромышленниками за доступ к горбуше.
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