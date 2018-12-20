|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 14 Февраля, 06:06 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Сахалинские власти сосредоточатся на развитии несырьевых отраслей экономики
Такая информация была озвучена на заседании совета по инвестиционной деятельности, которое провел глава островного региона Валерий Лимаренко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– Необходимо вкладывать денежные средства не только в сырьевые отрасли экономики, но и в человеческий капитал. Национальные проекты нацелены на то, чтобы человек получал хорошее образование, качественные медицинские услуги, имел возможность заниматься спортом и творчеством. Если мы создадим такие условия, Сахалинская область будет не территорией добычи, а территорией развития. Тогда у представителей бизнес-сообщества появится мотивация жить на островах и вкладывать сюда инвестиции, – подчеркнул Валерий Лимаренко.
В частности, в сфере туризма внимание будет сосредоточено на повышении качества сервиса, развитии инфраструктуры ресторанного и гостиничного бизнеса, создании современных рекреационно-оздоровительных курортов. Для иностранцев, посещающих регион с кратковременными туристическими целями, планируется ввести упрощенный визовый режим.
В отрасли добычи и переработки биоресурсов стоят задачи – полностью обеспечить внутренний рынок рыбой и морепродуктами, создать сеть рынков, куда напрямую пойдет продукция от рыбаков, наладить прозрачный экспорт биоресурсов и переработанной продукции. Есть планы по созданию высокотехнологичного фармацевтического производства препаратов, получаемых в процессе переработки водных биоресурсов. Экспортный потенциал имеет производство элементов, содержащихся в термальных водах (например, йода и бора), а также производство лечебных грязей на Курильских островах.
Сегодня в островном регионе уже созданы три территории опережающего развития: "Горный воздух", "Курилы", "Южная", где основными направлениями деятельности являются туризм, добыча и переработка рыбы и биоресурсов, сельское хозяйство. Благодаря ТОР привлечено более 15 миллиардов рублей инвестиций, создано свыше 400 рабочих мест. Общий объем планируемых вложений до 2026 года составит порядка 52 миллиардов рублей с созданием более 2000 рабочих мест.
На территории Корсаковского и Углегорского городских округов распространен режим "Свободный порт Владивосток". Статус его резидента уже получили 26 компаний-инвесторов. Общая сумма привлеченных инвестиций до 2026 года должна составить 13 миллиардов рублей с созданием более 1000 новых рабочих мест.
По итогам 2018 года, Сахалинская область поднялась с 79 на 37 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который составляет Агентство стратегических инициатив. Сегодня главой островного региона Валерием Лимаренко поставлена задача – войти в ТОП-30. В частности, улучшить позиции в рейтинге позволяет упрощение процедур подключения к инженерным сетям и ускорение получения разрешений для представителей бизнеса.
В этом году аналог Национального рейтинга составят и для муниципальных образований Сахалинской области. Это позволит выявить районы-лидеры и распространить их опыт на весь островной регион.
- Сахалинские власти сосредоточатся на развитии несырьевых отраслей экономики
- В районах Сахалинской области предложили места для свободного вылова горбуши
- На Сахалине реализован первый инвестиционный проект, получивший статус резидента ТОР "Горный воздух"
- В Сахалинской области расширят сеть социальных магазинов
- Резидент территории опережающего развития вышел на первое место в Сахалинской области по надою молока
- Власти Сахалина выделили 300 млн рублей на поддержку бизнеса
- В Сахалинской области стартуют ярмарки нового формата
- Сахалин готов к старту международных игр "Дети Азии"
- В правительстве Сахалина прошли кадровые перемены
- "Газпром" планирует построить на Сахалине комплекс по производству СПГ
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.