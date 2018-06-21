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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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13 Июля 2013, 23:14 | Регион сегодня
Маркелов: Газпром в ближайшее время определится с III линией завода СПГ "Сахалин-2"
ОАО "Газпром" намерено в ближайшее время провести совещание по третьей очереди завода СПГ проекта "Сахалин-2", сообщил заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов журналистам на пресс-конференции в Южно-Сахалинске.
"Разработано обоснование инвестиций по третьей очереди. В настоящее время проект находится на рассмотрении в "Газпроме". В ближайшее время намечено совещание по рассмотрению этого проекта. О результатах пока сказать не могу, потому что ясности еще нет", - сказал он.
Как сообщалось, на Сахалине действует пока единственный в России завод СПГ проекта "Сахалин-2" мощностью до 10 млн тонн в год. Акционерами проекта являются "Газпром" (50%), Shell (27,5%) и японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). В настоящее время обсуждается возможность строительства третьей очереди мощностью 5 млн тонн, пишет ИНТЕРФАКС.
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