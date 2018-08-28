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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 01 Сентября, 08:12 |
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На Сахалине заселяют первый арендный дом
Строительство длилось десять месяцев. В доме 27 квартир с тремя вариантами планировки, все с отделкой под ключ. Выполнено благоустройство прилегающей территории. Установлены детская и спортивная площадки с мягким покрытием.
- У нас на нескольких направлениях не хватает квалифицированных специалистов. У многих потенциальных кандидатов первый вопрос не про зарплату, а про возможность получения жилья. Его не хватало, и вот мы видим, как проблема решается, – отметил мэр Поронайского городского округа Александр РАДОМСКИЙ.
Строительством арендного жилья в области занимается "Сахалинское ипотечное агентство". Эта структура будет курировать и вопросы, связанные с его эксплуатацией. Плата за проживание в таком доме - в два раза ниже среднерыночной. Для сравнения: частники в Поронайске сдают квартиры по 12-16 тысяч рублей. До конца года в райцентре планируют построить ещё два арендных дома. Многоэтажки возводят также в Невельске, Холмске, Корсакове, Аниве, Долинске, Южно-Сахалинске, Смирных, Александровске-Сахалинском, Тымовском. В планах - начало работы в этом направлении и на Курилах. Всего это более 400 квартир.
- Нам уже поступают вопросы - можно ли в перспективе приобрести такое жилье? Рассматриваем соответствующие варианты. К примеру, второе направление деятельности агентства - строительство ипотечного жилья. Там есть разные ставки, но участники программы платят не более семи процентов годовых. Если все жители арендного дома согласятся на эти условия, тогда у них в будущем появится возможность получить квартиру в собственность, - предложил Олег КОЖЕМЯКО на церемонии вручения ключей.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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