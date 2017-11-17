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В Правительстве Сахалинской области назначен новый заместитель по "инфраструктуре"
Владимир Сидоренко родился в городе Назарово Красноярского края. Окончил с отличием Красноярский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (в энергетике)». Трудовой путь начал в обособленном подразделении «Тепловые сети» ОАО «Сахалинэнерго». Прошел путь от экономиста до заместителя генерального директора компании по энергетике. В июне 2017 года приступил к руководству агентством по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области.
В новой должности Владимир Сидоренко будет курировать следующие отрасли: транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, газификация, и строительство.
- Еще лет десять назад у островной инфраструктуры была одна задача - «день простоять да ночь продержаться», - сказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области. – Сегодня требования растут. По каждому из направлений требуется улучшение и внятная динамика развития. Цель – обеспечить комфортную жизнь на Сахалине и Курилах, бесперебойную работу и рост экономики. Потенциал Сахалинской области - экономический и финансовый -позволяет решить эту задачу.
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- В Правительстве Сахалинской области назначен новый заместитель по "инфраструктуре"
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