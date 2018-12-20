Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 14 Января, 11:31 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 66 р.
1 EUR 77 р.
100 JPY 6100 р.
10 CNY 990 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Отходы потребовали особого обращения
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2018

Регион сегодня
14.01 |
В Приморье на рынок строительных услуг вышел резидент СПВ
14.01 |
Рыбакам Сахалина снимут ограничения на вылов горбуши
14.01 |
Сахалин одним из первых перешел на новую систему обращения с отходами
11.01 |
Дополнительные рейсы из Владивостока в Москву и Санкт-Петербург появятся в "высокий" сезон
11.01 |
В вузе Владивостока назначен новый ректор
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2018, 10:38
Константин Басюк, Председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт": Мы строим современную инфраструктуру, чтобы обеспечивать растущий спрос Начавшееся в этом году строительство терминала внутренних авиалиний в аэропорту Хабаровска - важное свидетельство того, что время для реализации частных проектов в инфраструктурной отрасли наступило.
статьи раздела
Финансы
18 Декабря 2018, 10:25
Хабаровскому краю придется затягивать пояса и выправлять бюджет В уходящем году многие дальневосточные субъекты Федерации столкнулись с серьезными бюджетными проблемами. "Дыры" измерялись десятками миллиардов. С этой данностью пришлось разбираться уже новым главам регионов, искать дополнительные источники налоговых поступлений и повсеместно оптимизировать траты. Как это происходит в Хабаровском крае, попытался разобраться корреспондент "Дальневосточного капитала"
статьи раздела
Финансы
18 Декабря 2018, 10:20
Николай Долгушев, управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие": К любому делу нужно подходить творчески Объединенный банк "Открытие" по итогам 2018 года продемонстрировал значительный рост кредитования в сегменте розничного бизнеса, укрепил отношения с малым и средним бизнесом и вывел на дальневосточный рынок целый ряд комплексных, инновационных банковских продуктов.
статьи раздела
Финансы
18 Декабря 2018, 10:00
Ксения Плетцер, руководитель Гарантийного фонда Приморского края: Как своему собственному достижению радуюсь победам наших клиентов Институты развития, созданные в Приморском крае, стали надежной опорой для предпринимателей. И не только благодаря финансовой поддержке, но и консалтинговой помощи, которую готовы оказать бизнесу их специалисты.
статьи раздела
Компании
18 Декабря 2018, 09:25
Северокорейские краны простаивают в ожидании грузов из Приморья Порт Раджин до сих пор не избавился от проклятия санкций
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
14 Января 2019, 10:48 | Регион сегодня |

Сахалин одним из первых перешел на новую систему обращения с отходами

Новая система по обращению с ТКО нужна, чтобы максимально сократить захоронение отходов

Переход состоялся в новогодние выходные дни, когда происходит наибольшее накопление мусора. При этом работа коммунальщиков Сахалинской области не вызвала нареканий со стороны контролирующих органов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

Напомним, новая система по обращению с ТКО нужна, чтобы максимально сократить захоронение отходов, наладить их переработку и избавиться от нелегальных свалок, как результат – улучшить экологическую обстановку на островах. Эта задача возложена на регионального оператора – АО «Управление по обращению с ТКО». Ранее доставкой мусора на свалки занимались управляющие и обслуживающие компании.

На новогодних каникулах в некоторых городах страны возникли трудности с вывозом мусора. В Сахалинской области серьезных проблем удалось избежать благодаря заранее принятым мерам и оперативному реагированию.  

Ситуация находилась на личном контроле временно исполняющего обязанности губернатора Валерия Лимаренко. Накануне праздников глава области распорядился сделать так, чтобы люди могли сообщать о невывезенном мусоре с помощью системы экстренного реагирования «112». Островной регион стал единственным в стране, кто использовал такую возможность. В конце декабря прошлого года Валерий Лимаренко лично оценил работу диспетчеров, и как показала практика, такой способ оказался эффективным для обратной связи с людьми. Сигналы о скоплении ТКО диспетчеры принимали на протяжении всех праздничных дней.

По поручению Валерия Лимаренко еще до начала новогодних каникул жилищная инспекция островного региона провела несколько десятков выездных проверок по содержанию контейнерных площадок в Южно-Сахалинске, Анивском и Долинском районах.

- Глава региона дал указание, чтобы во всех районах области были назначены ответственные за контроль над вывозом твердых коммунальных отходов, – сказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко. – Жители могли в любой момент обратиться на «горячую линию», чтобы сообщить о скоплениях мусора или других проблемах. С этой же целью в муниципалитетах были созданы группы WhatsApp. Не скрою, обращения были, и мы к ним были готовы. В каждом случае к проблеме подходили индивидуально. Также свой мониторинг проводили инспекторы регионального оператора, в случае необходимости принимали меры.

Владимир Сидоренко отметил, что наибольшее количество сложностей возникло в Охинском, Корсаковском и Поронайском районах. По итогам проведенных проверок выявлены и устранены проблемные места.

Некоторые управляющие компании не стали вывозить мусор 30 и 31 декабря, хотя обязаны были это сделать. О такой необходимости их предупредили главы районов и сотрудники министерства ЖКХ. Региональному оператору пришлось транспортировать дополнительные объемы отходов, накопленные за два предпраздничных дня. Также во время праздников специалисты обнаружили места накопления ТКО, не включённые в маршрутные графики перевозчиков, туда направляли дополнительный транспорт для вывоза отходов и ликвидации стихийных свалок.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: отходы  экология  Сахалин 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Компании
20 Декабря 2018, 09:20
"Афрамаксы" проложили путь "Звезде" в Приморье Гавань, ранее обслуживающая атомные подводные лодки, приобретает новый смысл
статьи раздела
Loading...
RedTram
Рынки
18 Декабря 2018, 09:15
"Независимые" АЗС, похоже, нарвались… Нефтяные компании, которых пытались сделать виновными во всех бедах топливного рынка Дальнего Востока, решили больше не молчать
статьи раздела
Финансы
17 Декабря 2018, 11:54
"Дальневосточные Мавроди" продолжают обдирать население как липку Во Владивостоке и Хабаровске активно промышляют десять крупных КПК. Но наиболее опасны те, кто находится в "спящем режиме"
статьи раздела
Вкус жизни
14 Декабря 2018, 14:55
Куда жителям Приморья ехать кататься на лыжах "Снег Востока" объединит дальневосточных туристов. Возможности зимнего отдыха Дальнего Востока "упакуют" в один продукт, но цены доступны не всем
статьи раздела
Вкус жизни
14 Декабря 2018, 09:45
Джазмены надели шляпы Международный джазовый фестиваль во Владивостоке прошел в пятнадцатый раз
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика