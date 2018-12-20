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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 14 Января, 11:31 |
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Сахалин одним из первых перешел на новую систему обращения с отходами
Переход состоялся в новогодние выходные дни, когда происходит наибольшее накопление мусора. При этом работа коммунальщиков Сахалинской области не вызвала нареканий со стороны контролирующих органов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Напомним, новая система по обращению с ТКО нужна, чтобы максимально сократить захоронение отходов, наладить их переработку и избавиться от нелегальных свалок, как результат – улучшить экологическую обстановку на островах. Эта задача возложена на регионального оператора – АО «Управление по обращению с ТКО». Ранее доставкой мусора на свалки занимались управляющие и обслуживающие компании.
На новогодних каникулах в некоторых городах страны возникли трудности с вывозом мусора. В Сахалинской области серьезных проблем удалось избежать благодаря заранее принятым мерам и оперативному реагированию.
Ситуация находилась на личном контроле временно исполняющего обязанности губернатора Валерия Лимаренко. Накануне праздников глава области распорядился сделать так, чтобы люди могли сообщать о невывезенном мусоре с помощью системы экстренного реагирования «112». Островной регион стал единственным в стране, кто использовал такую возможность. В конце декабря прошлого года Валерий Лимаренко лично оценил работу диспетчеров, и как показала практика, такой способ оказался эффективным для обратной связи с людьми. Сигналы о скоплении ТКО диспетчеры принимали на протяжении всех праздничных дней.
По поручению Валерия Лимаренко еще до начала новогодних каникул жилищная инспекция островного региона провела несколько десятков выездных проверок по содержанию контейнерных площадок в Южно-Сахалинске, Анивском и Долинском районах.
- Глава региона дал указание, чтобы во всех районах области были назначены ответственные за контроль над вывозом твердых коммунальных отходов, – сказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко. – Жители могли в любой момент обратиться на «горячую линию», чтобы сообщить о скоплениях мусора или других проблемах. С этой же целью в муниципалитетах были созданы группы WhatsApp. Не скрою, обращения были, и мы к ним были готовы. В каждом случае к проблеме подходили индивидуально. Также свой мониторинг проводили инспекторы регионального оператора, в случае необходимости принимали меры.
Владимир Сидоренко отметил, что наибольшее количество сложностей возникло в Охинском, Корсаковском и Поронайском районах. По итогам проведенных проверок выявлены и устранены проблемные места.
Некоторые управляющие компании не стали вывозить мусор 30 и 31 декабря, хотя обязаны были это сделать. О такой необходимости их предупредили главы районов и сотрудники министерства ЖКХ. Региональному оператору пришлось транспортировать дополнительные объемы отходов, накопленные за два предпраздничных дня. Также во время праздников специалисты обнаружили места накопления ТКО, не включённые в маршрутные графики перевозчиков, туда направляли дополнительный транспорт для вывоза отходов и ликвидации стихийных свалок.
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