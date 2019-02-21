Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 14 Марта, 16:55 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 65.59 р.
1 EUR 74.02 р.
100 JPY 58.9 р.
10 CNY 97.76 р.
Тема номера
Во Владивостоке "магазины у дома" обречены
свежий номер
Дальневосточный капитал № 01, 2019

Регион сегодня
14.03 |
На Сахалине начала действовать электронная система оплаты проезда
14.03 |
Альфа-Банк в Приморье увеличил кредитный портфель за 2018 год в 1,5 раза
12.03 |
Хабаровский край получит правительственную субсидию на строительство культурного центра
12.03 |
Резидент СПВ приступил к выпуску лодок и катеров из алюминия
12.03 |
Юрий Трутнев проведет во Владивостоке День иностранного инвестора
статьи раздела
Тема номера
21 Февраля 2019, 12:47
В Приморье от "просроченного закона" пострадают все Повышение цен почувствуют на себе производители и поставщики, продавцы и покупатели Приморья
статьи раздела
Регион сегодня
17 Февраля 2019, 09:00
10 фирменных событий Приморья вошли в туристический календарь Дальнего Востока Журнал "Дальневосточный капитал" составил календарь событийного туризма Дальнего Востока на 2019 год
статьи раздела
Регион сегодня
15 Февраля 2019, 09:30
Юрий Авдеев: Нужна ли Дальнему Востоку своя Москва Обсуждаем Национальную программу развития Дальнего Востока
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2018, 13:00
Александр ЛОГИНОВ: Мы реализуем каждый проект как комплексную задачу в сфере опережающего развития региона Цифровая трансформация с каждым годом оказывает все большее влияние на российскую экономику, полностью меняя облик традиционных отраслей.
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2018, 10:38
Константин Басюк, Председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт": Мы строим современную инфраструктуру, чтобы обеспечивать растущий спрос Начавшееся в этом году строительство терминала внутренних авиалиний в аэропорту Хабаровска - важное свидетельство того, что время для реализации частных проектов в инфраструктурной отрасли наступило.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
14 Марта 2019, 16:39 | Регион сегодня

На Сахалине начала действовать электронная система оплаты проезда

12 марта 2019 в Южно-Сахалинске успешно прошел пилотный проект по внедрению системы электронной оплаты проезда в общественном транспорте, старт которому был дан в декабре 2018 года

12 марта 2019 в Южно-Сахалинске успешно прошел пилотный проект по внедрению системы электронной оплаты проезда в общественном транспорте, старт которому был дан в декабре 2018 года.  Сегодня система введена в промышленную эксплуатацию – инновационное оборудование установлено на всем муниципальном транспорте, и пассажиры теперь могут оплачивать проезд электронными транспортными и бесконтактными банковскими картами ведущих платежных систем.

Проект реализован совместно администрацией г. Южно-Сахалинска, ЗАО «Золотая Корона», ПАО Сбербанк и платежной системой Mastercard. Функции оператора системы выполняет муниципальное унитарное предприятие «Городской Информационно-Аналитический Центр». Вслед за транспортом Южно-Сахалинска, планируется охватить новой технологией пригородный и межмуниципальный транспорт Сахалинской области.

Оплачивать проезд по бесконтактной технологии удобно, просто и безопасно: пассажирам достаточно одного касания бесконтактной транспортной или банковской картой к терминалу. Для оплаты проезда банковской картой не требуется ввод ПИН-кода. Баланс транспортных карт легко пополнить в любом отделении Сбербанка, через устройства самообслуживания и интернет-банкинг «Сбербанк Онлайн».

Новая электронная система позволяет вести и учет оплаты наличными. Если пассажир оплачивает проезд наличными, водитель или кондуктор внесут информацию о платеже в терминал, он пробьёт чек, который является подтверждением оплаты проезда. 

«Система безналичного расчета в общественном транспорте Южно-Сахалинска, функционировавшая до сегодняшнего дня в тестовом режиме, показала себя с положительной стороны. Считаю данный проект большим шагом вперед в цифровизации нашего города. Но на этом мы не останавливаемся: будем совершенствоваться, интегрировать дополнительные виды услуг для общественного транспорта. Спасибо нашим партнерам, у которых есть опыт в реализации подобных проектов. Надеюсь, что новый сервис понравится жителям», - сказал Сергей Надсадин, мэр города Южно-Сахалинска.

«Мы рады, что удобные и современные инструменты для расчётов на общественном транспорте стали доступны жителям и гостям Южно-Сахалинска. Использование бесконтактной оплаты на транспорте – значительный шаг в сторону увеличения доступности транспорта, комфорта пассажиров и развития транспортной инфраструктуры в регионе. Новая система позволит пассажирам быстро и удобно оплачивать проезд, а перевозчики с её помощью смогут контролировать пассажиропоток, регулировать маршруты, повысить эффективность транспортной работы и управления бизнесом, а также иметь возможность использования гибкой настройки тарифов, повышая тем самым лояльность пассажиров», – говорит Александр Гришин, руководитель дирекции «Транспортные и социальные карты», «Золотая Корона».

«Покупка в одно касание – безусловно, это удобно. Бесконтактные технологии меняют общественный транспорт. Мы начали внедрение системы с г. Холмска, сегодня она работает в Южно-Сахалинске, в ближайших планах охватить остальные районы области», – сообщила Наталия Лейдман, управляющий Южно-Сахалинским отделением ПАО Сбербанк.

«Mastercard активно работает над тем, чтобы в российских городах становились доступными самые передовые платежные решения. Запуск электронной оплаты в Южно-Сахалинске является продолжением нашей работы во многих регионах и городах России, мы реализовали уже более 50 таких проектов, – комментирует Антон Шигапов, директор по развитию бесконтактных технологий и транспортных проектов Mastercard в России. – Мы первыми внедрили на российском рынке эту технологию и рады сообщить, что теперь она стала доступна и здесь, в Южно-Сахалинске».

 

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Сбербанк  Южно-Сахалинск  Золотая Корона 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Компании
20 Декабря 2018, 09:20
"Афрамаксы" проложили путь "Звезде" в Приморье Гавань, ранее обслуживающая атомные подводные лодки, приобретает новый смысл
статьи раздела
Loading...
RedTram
Рынки
18 Декабря 2018, 09:15
"Независимые" АЗС, похоже, нарвались… Нефтяные компании, которых пытались сделать виновными во всех бедах топливного рынка Дальнего Востока, решили больше не молчать
статьи раздела
Финансы
17 Декабря 2018, 11:54
"Дальневосточные Мавроди" продолжают обдирать население как липку Во Владивостоке и Хабаровске активно промышляют десять крупных КПК. Но наиболее опасны те, кто находится в "спящем режиме"
статьи раздела
Вкус жизни
14 Декабря 2018, 14:55
Куда жителям Приморья ехать кататься на лыжах "Снег Востока" объединит дальневосточных туристов. Возможности зимнего отдыха Дальнего Востока "упакуют" в один продукт, но цены доступны не всем
статьи раздела
Вкус жизни
14 Декабря 2018, 09:45
Джазмены надели шляпы Международный джазовый фестиваль во Владивостоке прошел в пятнадцатый раз
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика