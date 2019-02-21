|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 14 Марта, 16:55 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Сахалине начала действовать электронная система оплаты проезда
12 марта 2019 в Южно-Сахалинске успешно прошел пилотный проект по внедрению системы электронной оплаты проезда в общественном транспорте, старт которому был дан в декабре 2018 года. Сегодня система введена в промышленную эксплуатацию – инновационное оборудование установлено на всем муниципальном транспорте, и пассажиры теперь могут оплачивать проезд электронными транспортными и бесконтактными банковскими картами ведущих платежных систем.
Проект реализован совместно администрацией г. Южно-Сахалинска, ЗАО «Золотая Корона», ПАО Сбербанк и платежной системой Mastercard. Функции оператора системы выполняет муниципальное унитарное предприятие «Городской Информационно-Аналитический Центр». Вслед за транспортом Южно-Сахалинска, планируется охватить новой технологией пригородный и межмуниципальный транспорт Сахалинской области.
Оплачивать проезд по бесконтактной технологии удобно, просто и безопасно: пассажирам достаточно одного касания бесконтактной транспортной или банковской картой к терминалу. Для оплаты проезда банковской картой не требуется ввод ПИН-кода. Баланс транспортных карт легко пополнить в любом отделении Сбербанка, через устройства самообслуживания и интернет-банкинг «Сбербанк Онлайн».
Новая электронная система позволяет вести и учет оплаты наличными. Если пассажир оплачивает проезд наличными, водитель или кондуктор внесут информацию о платеже в терминал, он пробьёт чек, который является подтверждением оплаты проезда.
«Система безналичного расчета в общественном транспорте Южно-Сахалинска, функционировавшая до сегодняшнего дня в тестовом режиме, показала себя с положительной стороны. Считаю данный проект большим шагом вперед в цифровизации нашего города. Но на этом мы не останавливаемся: будем совершенствоваться, интегрировать дополнительные виды услуг для общественного транспорта. Спасибо нашим партнерам, у которых есть опыт в реализации подобных проектов. Надеюсь, что новый сервис понравится жителям», - сказал Сергей Надсадин, мэр города Южно-Сахалинска.
«Мы рады, что удобные и современные инструменты для расчётов на общественном транспорте стали доступны жителям и гостям Южно-Сахалинска. Использование бесконтактной оплаты на транспорте – значительный шаг в сторону увеличения доступности транспорта, комфорта пассажиров и развития транспортной инфраструктуры в регионе. Новая система позволит пассажирам быстро и удобно оплачивать проезд, а перевозчики с её помощью смогут контролировать пассажиропоток, регулировать маршруты, повысить эффективность транспортной работы и управления бизнесом, а также иметь возможность использования гибкой настройки тарифов, повышая тем самым лояльность пассажиров», – говорит Александр Гришин, руководитель дирекции «Транспортные и социальные карты», «Золотая Корона».
«Покупка в одно касание – безусловно, это удобно. Бесконтактные технологии меняют общественный транспорт. Мы начали внедрение системы с г. Холмска, сегодня она работает в Южно-Сахалинске, в ближайших планах охватить остальные районы области», – сообщила Наталия Лейдман, управляющий Южно-Сахалинским отделением ПАО Сбербанк.
«Mastercard активно работает над тем, чтобы в российских городах становились доступными самые передовые платежные решения. Запуск электронной оплаты в Южно-Сахалинске является продолжением нашей работы во многих регионах и городах России, мы реализовали уже более 50 таких проектов, – комментирует Антон Шигапов, директор по развитию бесконтактных технологий и транспортных проектов Mastercard в России. – Мы первыми внедрили на российском рынке эту технологию и рады сообщить, что теперь она стала доступна и здесь, в Южно-Сахалинске».
- На Сахалине начала действовать электронная система оплаты проезда
- Строительство нового межпоселкового газопровода "Восточный" началось в Южно-Сахалинске
- На Сахалине построят самый протяженный в России угольный конвейер
- В сахалинских теплицах к 8 марта вырастили тюльпаны в промышленных масштабах
- Сахалинские власти в апреле вернут единый авиатариф на Курилы
- На Сахалине планируют увеличить объемы переработки нефти
- На Южных Курилах вдвое увеличат темпы жилищного строительства
- Сахалин получит дополнительно 14,5 млрд рублей на возведение арендного жилья
- Жители Курильских островов получили безлимитный Интернет
- Основной этап переукладки железной дороги на Сахалине завершится к осени
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.