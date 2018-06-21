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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 04:14 |
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Срок получения доходов от проекта "Сахалин-2" продлен
Соответствующее распоряжение было подготовлено Минэнерго. Оно вносит изменения в распоряжение правительства от 6 сентября 2011 года, и продляет срок действия его положений до 31 декабря 2017 года в связи с тем, что разработка Киринского газоконденсатного месторождения на шельфе Сахалина не вышла на проектную мощность.
В соответствии с Восточной газовой программой, ресурсы Киринского газоконденсатного месторождения должны направляться на газификацию потребителей Дальнего Востока. В октябре 2013 года ОАО «Газпром» приступило к добыче природного газа на Киринском месторождении. Но месторождение до сих пор эксплуатируются в опытно-промышленном режиме, так как при его разработке впервые в отечественной практике применяются подводные добычные комплексы.
Распоряжением правительства Минэнерго России поручается пролонгировать до указанного срока договор с ОАО «Газпром» об уступке прав на получение доходов в натуральной форме (природный газ), причитающихся Российской Федерации в рамках проекта «Сахалин-2».
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал".
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