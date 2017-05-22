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Члены экспедиции на остров Курильской гряды Матуа завершили оборудование полевого лагеря
Участники совместной экспедиции Министерства обороны, Русского географического общества и Тихоокеанского завершили обустройство специального полевого лагеря на Матуа - острове средней группы Большой гряды Курильских островов. Военнослужащими Тихоокеанского флота на территории лагеря оборудованы полевая баня, медицинский пункт, хлебопекарня, столовая, санитарно-эпидемиологическая лаборатория и пункт связи.
В ближайшие дни будет окончательно завершена разгрузка имущества, и оборудования с кораблей Тихоокеанского флота на берег и все члены экспедиции приступят к выполнению поставленных задач.
В этом году научный состав экспедиции значительно расширился, участие в экспедиции принимает Экспедиционный центр Министерства обороны Российской Федерации, Русское географическое общество и личный состав Тихоокеанского флота. На острове Матуа будут работать гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина, рассказал журналу "Дальневосточный капитал" Владимир Матвеев, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга.
В ходе работ будет осуществлен сбор материалов для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов и проведена видеосъемка рельефа дна в местах погружений для анализа гидрографических характеристик. Также будет реконструирована активность вулкана Пик Сарычева за последние 100 тысяч лет, в том числе его исторические извержения, определен уровень его современной активности, что необходимо для оценки вулканической опасности территории и формирования долгосрочного прогноза.
Кроме того продолжатся работы по поиску и исследованию объектов исторической военной техники и фортификационных сооружений периода Второй мировой войны. Получат развитие археологические работы по выявлению и изучению памятников истории и культуры различных эпох, включая айнскую.
По итогам экспедиции 2017 года будут подготовлены материалы по перспективам дальнейшего освоения острова: составлены карты опасных природных явлений, проведен анализ альтернативных источников энергии, химического состава природных вод, потенциального плодородия почв и многие другие.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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