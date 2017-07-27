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14 Августа 2017, 12:49 | Регион сегодня

Первый на Дальнем Востоке завод готовой еды заработал на Сахалине

Торжественная церемония открытия цеха по переработке сельскохозяйственной продукции с автоматизированной линией по производству мягких консервов состоялась в селе Красногорск на Сахалине.

 

Производство создано при поддержке правительства Сахалинской области. Огромный цех, принадлежащий предприятию «Красногорская заимка», состоит из 56 изолированных помещений. Здесь установлены холодильники, паровые автоклавы, оборудование для дефростации, лаборатория для изучения свойств продукции, а также технологические линии: мясная, рыбная, овощная, полуфабрикатов, горячей продукции и упаковки.

- Благодаря региональной поддержке мы смогли осуществить свою мечту. Нашу радость и гордость не передать словами. Подобного производства нет на всем Дальнем Востоке. Готовим блюда исключительно из овощей и мяса собственного производства по немецкой технологии стерилизации без использования консервантов. Это борщ, рассольник, овощные супы, вторые блюда, салаты, каши и творожный пудинг. Только натуральная, домашняя еда, - рассказала генеральный директор «Красногорской заимки» Валентина Баранская.

В настоящее время на предприятии трудится 34 человека. В основном жители Красногорска. Наталья Горбунова одна из них. Повар с многолетним стажем. Говорит, еще пару лет назад о таком производстве и мечтать не могла.

- Раньше делать те же самые котлеты приходилось вручную, от начала до конца, сейчас мне необходимо лишь положить мясо в автомат, все остальное делает машина, перемалывает продукт в фарш, формирует котлеты. Моя задача только пожарить. Таких котлет я за день легко делаю до тысячи штук, - поделилась впечатлениями Наталья Горбунова.

Поздравить коллектив с важным событием приехал глава региона Олег Кожемяко. Он осмотрел производственные мощности предприятия и продегустировал готовую продукцию.

- Надеюсь, что данная продукция будет пользоваться спросом у сахалинцев и курильчан. Очень приятно, что наши сахалинские предприятия выходят на такой высокий уровень по переработке сельхозпродукции собственного производства. Главное теперь - бдительно следить за качеством приготовленной еды и держать планку на высоте. Уверен, что у этого завода большое будущее, - отметил губернатор.

Вся продукция проходит усиленный контроль качества в специализированной лаборатории. Процесс изготовления - автоматический. После придания ингредиентам необходимых характеристик, блюдо готовиться в автоклавах по оригинальным рецептам. Затем готовая еда, пройдя через линию упаковки, отправляется на склад.  В первую очередь мягкие консервы попадут на рынки и в магазины Сахалинской области, в планах - доставка готовой еды в социальные учреждения островного края, а в дальнейшем и в другие регионы страны.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: продуктовая безопасность  производство  Сахалин 


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