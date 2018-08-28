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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 14 Сентября, 11:55 |
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Вице-мисс конкурса "Краса Дальнего Востока" стала сахалинка
Девушки из 9 регионов Дальнего Востока и Кемеровской области приняли участие в традиционных испытаниях: выход в национальных костюмах, конкурс талантов, интеллектуальный этап и дефиле в вечерних платьях.
- Что такое Сахалин? Это место, которое наполняет меня энергией. Здесь нет границ, есть только берега. Это суровый край невероятной красоты. Это моменты, которые пробуждают любовь к тому, что тебя окружает. Сахалин – это моя семья, мои друзья, мой дом. Это моя Родина, – рассказала Полина Пивоварова в своей видеопрезентации, которую представила на конкурсе.
Полина Пивоварова учится в Сахалинском колледже искусств на отделении сольного и хорового пения. Девушка выступает в фольклорном ансамбле «Белые росы», известном в островном регионе и за его пределами.
С первых минут конкурсного выступления во Владивостоке Полина вышла в лидеры. Студентку колледжа искусств активно поддерживали болельщики. Награды вице-мисс «Красы Дальнего Востока» вручил специальный гость экономического форума – известный актер театра и кино Владимир Машков.
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