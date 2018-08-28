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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 14 Сентября, 18:48 |
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ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Сахалинской области
ВТБ и правительство Сахалинской области в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке заключили соглашение о сотрудничестве.
Соглашение направлено на взаимодействие сторон в области реализации экономической, инвестиционной и социальной политик на территории Сахалинской области. В частности, стороны намерены развивать сотрудничество в сферах реализации значимых для экономики области проектов и программ, поддержки инновационного развития промышленного комплекса, технического перевооружения и модернизации предприятий, развития системы кредитования, а также расширения банковской инфраструктуры на территории островного региона.
На церемонии подписания Денис Бортников отметил, что ВТБ нацелен на укрепление сотрудничества с правительством региона в рамках поддержки социально-значимых проектов, развитие регионального сектора экономики области.
Олег Кожемяко, губернатор Сахалинской области, прокомментировал: «Сегодня банк ВТБ занимает прочные позиции на территории нашего региона, участвует в финансировании малого и среднего бизнеса, в реализации приоритетных социальных проектов. Подписание соглашения – это следующий шаг в развитии двустороннего взаимовыгодного сотрудничество, который закладывает его основу на долгие годы вперед».
ВТБ оказывает поддержку экономике Сахалинской области, финансируя предприятия малого и среднего бизнеса в регионе. По итогам семи месяцев 2018 года кредитно-документарный портфель корпоративного бизнеса банка на Сахалине достиг 3,3 млрд рублей. Основную часть портфеля составляют транспорт и инфраструктурное строительство (47%), жилищное и коммерческое строительство и операции с недвижимостью (46%) и услуги (6%).
Журнал "Дальневосточный капитал".
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