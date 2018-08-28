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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 14 Сентября, 18:48 |
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В Южно-Сахалинске для туристов и спортсменов построят жилой городок с гостиницей
Особое внимание потенциальных инвесторов привлекает стремительно набирающий популярность горнолыжный курорт на юге Сахалина - спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». В настоящее время он является центром одноименной территории опережающего развития. На горе Большевик создана самая протяженная на Дальнем Востоке зона катания, рассчитанная как на начинающих любителей, так и на продвинутых спортсменов. В ближайшие месяцы будут запущены в эксплуатацию новые трассы и канатная дорога на соседней горе – Красной. Все это способствует росту интереса со стороны бизнеса, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Компания «Горная Ривьера» намерена построить у подножия Большевика малоэтажный жилой городок. Он будет включать в себя гостиницу на 50-60 номеров с рестораном, SPA-комплексом, банным комплексом, таунхаусы, коттеджи, станцию горнолыжного подъемника с сервисным зданием, автомобильную стоянку и спортивные площадки.
А в средней части горы планируется возвести трехзвездочный отель на 150 номеров, входящий в состав крупной международной гостиничной сети «Азимут хотелс компани». Общая стоимость проекта – около миллиарда рублей. Участие в финансировании примет «Корпорация развития Сахалинской области».
-Уверен, с каждым годом курорт «Горный воздух» будет набирать популярность, - прокомментировал губернатор Олег Кожемяко. – Новые объекты планируется использовать как для размещения спортсменов, которые будут готовиться в области к очередным стартам, так и для приема туристов. В результате появятся новые рабочие места для жителей региона, что должно благоприятно отразиться на уровне и качестве жизни на островах.
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