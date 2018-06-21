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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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14 Ноября 2013, 23:19 | Регион сегодня
Александр Хорошавин и Виталий Маркелов обсудили развитие проектов "Сахалин-2" и "Сахалин-3"
Губернатор Александр Хорошавин встретился с заместителем Председателя Правления ОАО "Газпром" Виталием Маркеловым.
В ходе состоявшейся в Москве рабочей встречи, которая продолжалась около полутора часов, Александр Хорошавин и Виталий Маркелов обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием проектов «Сахалин-2» и «Сахалин-3», освоением шельфовых месторождений, в том числе недавно запущенного в эксплуатацию Киринского и перспективного Южно-Киринского.
Речь шла и о создании в островном регионе новых производств по глубокой переработке углеводородов, строительстве третьей очереди действующего завода СПГ – к началу следующего года планируется получить технико-экономическое обоснование данного проекта. Также обсуждался вопрос по реализации социальных программ «Газпрома» на территории Сахалинской области.
DVkapital.Ru, Дальний Восток.
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