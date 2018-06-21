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Жители Южных Курил заявили о поборах со стороны авиакомпании "Аврора" и отвратительном состоянии автодорог
Местные жители сообщили об этом на состоявшейся в Южно-Курильске встрече с губернатором. Олег Кожемяко прибыл на нее после посещения ряда строящихся в районе объектов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- Что это за новшество: курильчанам вместо оплаты поездки до конечной точки маршрута – конкретного острова предлагают возместить стоимость путешествия на теплоходе сразу по всем островам? – возмутилась одна из женщин.
- И почему нас обязывают оплачивать так называемое «пользование морвокзалом» в Корсакове в ожидании пассажирского судна, когда возвращаемся домой? С каждого взрослого берут по 500 рублей, с ребенка – по 250. Это что за поборы? – поддержала решительный настрой другая курильчанка. - И на самолет: обращаешься в кассу в Южно-Сахалинске, говорят билетов нет. Но платишь 3 тысячи рублей и они сразу находятся, - добавила она под общее одобрение зала.
А мужчина, взявший слово следом, вспомнил про вышедший уже в очередной раз из строя по причине поломки теплоход «Поларис». У него сломан двигатель, требуется дорогостоящий и длительный ремонт. Теплоход область приобрела в сентябре 2013, тогда на этом настояло руководство министерства транспорта. Уже менее чем через полгода судно пришлось чинить в южнокорейском Пусане. Впоследствии и вовсе оказалось, что затраченных средств на ремонт и содержание «Полариса» с лихвой хватило бы на приобретение современного судна.
- По всем фактам, о которых заявлено, будем разбираться и обязательно последуют выводы. Много вопросов сейчас и к профильному министерству, и к компании, которая занимается эксплуатацией морских судов на курильском направлении, «осваивая» без должного результата и эффекта значительные бюджетные средства, – отметил Олег Кожемяко.
Глава региона также призвал генерального директора авиакомпании «Аврора» Константина Сухоребрика - в ответ на просьбу курильчан - провести служебные проверки по выявлению возможных случаев мздоимства.
Немало нареканий у жителей Кунашира вызывает и состояние автодорог. Загородные грунтовки изобилуют ямами и колдобинами, которые заполнены водой.
- Дороги отвратительные, грейдируют их редко – если раз-два в месяц техника пройдет, то это, нормально. Ездить непросто, особенно на легковых машинах. На преодоление 5-километрового участка уходит до 20 минут. После езды по этим ямам и лужам машины часто выходят из строя, - отмечает водитель Алексей Владыкин, который ежедневно преодолевает 5 километров по бездорожью от села Лагунное до райцентра.
При этом темпы строительства новых дорог на Южных Курилах невысоки. Да и стоимость одного километра «в асфальте» сегодня зашкаливает – около 100 миллионов рублей. По поручению губернатора в ближайшее время вопросы ценообразования в строительстве дорог на Кунашире и Шикотане тщательно изучит специальная комиссия.
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