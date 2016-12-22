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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:15 |
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Сахалин готов поделиться с Китаем продуктами питания
Китайская государственная корпорация «COFCO Corporation» является крупнейшим поставщиком сельскохозяйственной продукции. Она занимает первое место по размерам активов в агропромышленном секторе мира и третье - по доходам. В Китайской Народной Республике «COFCO Corporation» является лидером по производству зерна и масла. В настоящее время она ежегодно производит 89,5 млн тонн продовольствия, располагает портовыми возможностями по перевалке 54 млн тонн грузов. Кроме того, «COFCO Corporation» работает в сфере коммерческой недвижимости, строительства жилья, гостиниц, туристических объектов.
По заявлению Олега Кожемяко, Сахалинская область заинтересована в сотрудничестве с китайским бизнесом, как в сфере производства и поставок продовольствия, так и в туристической отрасли. По его мнению, способствовать этому будут льготы для инвесторов, установленные в островном регионе. В свою очередь Чжи Цзинтао обратил внимание на то, что Сахалинская область известна как экологически чистая территория. По его мнению, рыба и морепродукты, добытые в морях, омывающих берега Сахалина и Курил, островное молоко и природная питьевая вода будут пользоваться большим спросом на китайском рынке.
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