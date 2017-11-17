Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 14 Декабря, 16:48 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 59 р.
1 EUR 69 р.
100 JPY 5200 р.
10 CNY 890 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальневосточные дороги - уже не для дураков
свежий номер
Дальневосточный капитал № 11, 2017

Регион сегодня
14.12 |
По итогам экологического конкурса Республика Саха (Якутия) вошла в "Золотой резерв"
14.12 |
Приморье попало в пятерку дальневосточных регионов, которые получат поощрение
14.12 |
За пять дней в Москве рыбаки Сахалина продали 10 тонн курильской икры и консервов
14.12 |
На Сахалине объявлен день старта горнолыжного сезона на "Горном воздухе"
14.12 |
В Приморье появится спаржевый гектар
статьи раздела
Часовой пояс
17 Ноября 2017, 16:58
Семь лет на исправление: Владимир Путин определил задачи развития ДФО до 2025 года Введенные правительством особые режимы для бизнеса на Дальнем Востоке понемногу дают свои плоды в виде новых предприятий и притока инвестиций. Однако происходящий сдвиг в экономике региона пока не привел к сдвигу демографическому: Дальний Восток продолжает терять население, причем уезжают отсюда молодые и образованные люди, которые могли бы стать "мотором" развития ДФО.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 16:52
В Хабаровском крае проложили автовыход к Тихому океану Первый раз я проехал по дороге Лидога - Ванино больше десяти лет назад. Сквозной проезд был уже по всей трассе, даже с небольшим участком асфальта, но в целом это была зимняя полоса препятствий для экстремалов. Головокружительные серпантины по скользким перевалам чередовались с узкими прижимами между руслами рек и склонами сопок, на которых двум машинам было не разъехаться.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 16:48
Восточный обход: платную дорогу вокруг Хабаровска построят на условиях ГЧП Проект автомобильной дороги "Обход Хабаровска" стал одним из хитов Восточного экономического форума. Вокруг него произошло сразу несколько событий. Сначала правительство Хабаровского края презентовало проект, затем под объективами теле- и фотокамер было подписано соглашение о финансировании строительства объекта, а подытожил все брифинг с участием министра транспорта Максима СОКОЛОВА. На Дальнем Востоке порядка десяти дорог имеют статус первостепенных объектов, почему же именно этой было уделено особое внимание на таком представительном мероприятии?
статьи раздела
Компании
17 Ноября 2017, 16:36
Отец-основатель приморского казино отбыл в теплые края Игорная зона "Приморье" приобрела нового российского инвестора и потеряла своего самого известного управленца
статьи раздела
Часовой пояс
17 Ноября 2017, 09:15
Александр Жирков, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Назрела необходимость в правовом регулировании сохранения вечной мерзлоты Одним из базовых документов, принятых в Год экологии в России, стала Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная указом президента РФ.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
14 Декабря 2017, 15:30 | Регион сегодня |

За пять дней в Москве рыбаки Сахалина продали 10 тонн курильской икры и консервов

Сахалинская делегация приготовила для угощения посетителей "Дней Дальнего Востока" в Москве глинтвейн из диких ягод. Для продажи продукцию местной кондитерской фабрики, морепродукты: лосось, кальмар, икра и многое другое

Сахалин подвел первые итоги участия в Днях Дальнего Востока в Москве. 13 декабря завершилась шестидневная ярмарка на Тверской площади, где предприятия регионов из состава федерального округа, представили собственную продукцию.

Проект «Дни Дальнего  Востока в Москве» организовали Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и правительство Москвы.

На ярмарку на Тверской площади с Дальнего Востока привезли 25 тонн продукции: 100 видов рыбных продуктов, 25 - мясной, сувенирные товары.  В чайном доме гостям предлагали отведать десятки сортов травяного чая из шести регионов: Камчатки, Хабаровского края, Приморья, Сахалина, Магаданской области, Якутии. Для гурманов организовали два ресторана дальневосточной кухни.

Сахалинская делегация приготовила для угощения посетителей глинтвейн из диких ягод. Для продажи продукцию местной кондитерской фабрики, морепродукты: лосось, кальмар, икра и многое другое, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

- Цель нашего участия в Днях Дальнего Востока – популяризация бренда, - рассказал коммерческий директор группы компаний АО «Гидрострой» в Москве Дмитрий Карпенко. – По минимальным ценам представили собственную продукцию, в том числе, красную икру в жестяных баночках с острова Итуруп. Такого успеха не ожидали. Сначала люди с опаской брали по одной-две баночки. На следующий день покупали уже десятками. Ярмарка прекращала работу в 22.00. Но очередь у нашей торговой точки исчезала через полчаса. За пять дней продали 10 тонн консервов. Наше участие не ограничилось торговлей. Велась работа и по продвижению Курильских островов как туристического направления. Люди охотно брали информационные материалы, интересовались, как добраться, что посмотреть.

Приготовили сахалинцы и культурную программу. Перед посетителями ярмарки выступили островные творческие коллективы: «Джаз-тайм», «Дивертисмент», корейские барабанщики из островной школы искусств «Этнос». Большим успехом пользовался мастер-класс по декоративно-прикладному искусству сахалинца Сергея Минато, который на глазах у зрителей создавал картины из рыбьей кожи.

- Ярмарка показала, что у жителей Москвы есть серьезный интерес к нашему островному региону, - поделилась Ирина Палаева, заместитель министра экономического развития Сахалинской области. – Много было вопросов о природных достопримечательностях Сахалина и Курил, истории и культуре. Важно, что компаниям, работающим на Сахалине и Курилах, удалось произвести благоприятное впечатление на столичных покупателей. Растущий спрос на продукцию из Сахалинской области означает развитие экономики на островах, новые рабочие места, повышение уровня жизни сахалинцев и курильчан.   

14 декабря в «Экспоцентре» на красной Пресне стартует деловая программа Дней Дальнего Востока в Москве. Посетители мероприятия узнают о подробностях программы «Дальневосточный гектар», о мерах государственной поддержки и смогут оформить заявку на участок земли. Здесь состоится заседание международного дискуссионного клуба Валдай «Поворот России на Восток: следующее десятилетие». Также запланировано обсуждение вопросов социального и комплексного экономического развития территорий федерального округа с участием представителей правительства Сахалинской области и островных бизнесменов.

- Мы проводим Дни Дальнего Востока, чтобы показать целевые вещи, которые нужны аудитории столицы нашей родины, - сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. - Поэтому выбрали те темы, которые, на наш взгляд, полезны. Прежде всего, это ярмарка вакансий. Мы строим более 900 предприятий. Для работы на них нужны будут люди со всей страны. Это тысячи вакансий. Важно задать импульс тому, чтобы люди знали о том, что строится, например, судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье, агропромышленные предприятия. Это реальные предложения работы на Дальнем Востоке. Второе направление, которое мы считаем важным, это один гектар. Как вы знаете, землю может получить любой житель Российской Федерации. Но подавляющее большинство жителей Москвы об этом ничего не знают. Наконец, хотим показать инвесторам конкурентные преимущества региона, который является центром Азиатско-Тихоокеанского региона. Наша цель - донести информацию, что работать на Дальнем Востоке выгодно и эффективно.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Дни Дальнего Востока  икра  Минвостокразвития  Гидрострой  Итуруп 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Отрасль
20 Ноября 2017, 09:00
В Приморье с помощью телемедицины повысили раскрываемость туберкулеза на ранних стадиях Закон о телемедицине, наконец, приняли, и уже скоро, он вступит в силу
статьи раздела
Loading...
RedTram
Финансы
17 Ноября 2017, 19:00
Игорь ДМИТРИЕВ, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ: Непредсказуемых изменений курса рубля не ждем Банк России стремится использовать комплексный подход к анализу макроэкономической ситуации при подготовке и принятии ключевых решений. В частности, теперь Москва более пристально присматривается к тому, что происходит с экономикой и ценами в российских регионах.
статьи раздела
Рынки
17 Ноября 2017, 18:00
Авторынок едет вверх Российский рынок новых автомобилей стремительно падал последние несколько лет. За три года - с 2013-го по 2016-й - продажи сократились с 2,7 млн единиц до 1,2 млн - на 55,25%.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 17:55
Дальневосточные дороги - уже не для дураков Так уж получилось, что в этом году я проехал, и не один раз, по всем федеральным дорогам юга Дальнего Востока. Колесами собственного автомобиля проверил состояние трасс "Уссури", "Амур" и "Восток". Надо сказать, что езжу я по ним ежегодно и имею возможность сравнить, что было в недалеком прошлом и что есть сейчас. По моему личному рейтингу, на первом месте стоит трасса "Амур".
статьи раздела
Партнеры
17 Ноября 2017, 15:20
ПСП: Наш клиент любит качество! О новых возможностях предприятия, а также о современных тенденциях в оформлении полиграфической продукции и ситуации на рынке полиграфии региона "Дальневосточному капиталу" рассказал директор Типографии ПСП Владислав ШУЛЬГА.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика