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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 14 Декабря, 16:48 |
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За пять дней в Москве рыбаки Сахалина продали 10 тонн курильской икры и консервов
Сахалин подвел первые итоги участия в Днях Дальнего Востока в Москве. 13 декабря завершилась шестидневная ярмарка на Тверской площади, где предприятия регионов из состава федерального округа, представили собственную продукцию.
Проект «Дни Дальнего Востока в Москве» организовали Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и правительство Москвы.
На ярмарку на Тверской площади с Дальнего Востока привезли 25 тонн продукции: 100 видов рыбных продуктов, 25 - мясной, сувенирные товары. В чайном доме гостям предлагали отведать десятки сортов травяного чая из шести регионов: Камчатки, Хабаровского края, Приморья, Сахалина, Магаданской области, Якутии. Для гурманов организовали два ресторана дальневосточной кухни.
Сахалинская делегация приготовила для угощения посетителей глинтвейн из диких ягод. Для продажи продукцию местной кондитерской фабрики, морепродукты: лосось, кальмар, икра и многое другое, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- Цель нашего участия в Днях Дальнего Востока – популяризация бренда, - рассказал коммерческий директор группы компаний АО «Гидрострой» в Москве Дмитрий Карпенко. – По минимальным ценам представили собственную продукцию, в том числе, красную икру в жестяных баночках с острова Итуруп. Такого успеха не ожидали. Сначала люди с опаской брали по одной-две баночки. На следующий день покупали уже десятками. Ярмарка прекращала работу в 22.00. Но очередь у нашей торговой точки исчезала через полчаса. За пять дней продали 10 тонн консервов. Наше участие не ограничилось торговлей. Велась работа и по продвижению Курильских островов как туристического направления. Люди охотно брали информационные материалы, интересовались, как добраться, что посмотреть.
Приготовили сахалинцы и культурную программу. Перед посетителями ярмарки выступили островные творческие коллективы: «Джаз-тайм», «Дивертисмент», корейские барабанщики из островной школы искусств «Этнос». Большим успехом пользовался мастер-класс по декоративно-прикладному искусству сахалинца Сергея Минато, который на глазах у зрителей создавал картины из рыбьей кожи.
- Ярмарка показала, что у жителей Москвы есть серьезный интерес к нашему островному региону, - поделилась Ирина Палаева, заместитель министра экономического развития Сахалинской области. – Много было вопросов о природных достопримечательностях Сахалина и Курил, истории и культуре. Важно, что компаниям, работающим на Сахалине и Курилах, удалось произвести благоприятное впечатление на столичных покупателей. Растущий спрос на продукцию из Сахалинской области означает развитие экономики на островах, новые рабочие места, повышение уровня жизни сахалинцев и курильчан.
14 декабря в «Экспоцентре» на красной Пресне стартует деловая программа Дней Дальнего Востока в Москве. Посетители мероприятия узнают о подробностях программы «Дальневосточный гектар», о мерах государственной поддержки и смогут оформить заявку на участок земли. Здесь состоится заседание международного дискуссионного клуба Валдай «Поворот России на Восток: следующее десятилетие». Также запланировано обсуждение вопросов социального и комплексного экономического развития территорий федерального округа с участием представителей правительства Сахалинской области и островных бизнесменов.
- Мы проводим Дни Дальнего Востока, чтобы показать целевые вещи, которые нужны аудитории столицы нашей родины, - сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. - Поэтому выбрали те темы, которые, на наш взгляд, полезны. Прежде всего, это ярмарка вакансий. Мы строим более 900 предприятий. Для работы на них нужны будут люди со всей страны. Это тысячи вакансий. Важно задать импульс тому, чтобы люди знали о том, что строится, например, судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье, агропромышленные предприятия. Это реальные предложения работы на Дальнем Востоке. Второе направление, которое мы считаем важным, это один гектар. Как вы знаете, землю может получить любой житель Российской Федерации. Но подавляющее большинство жителей Москвы об этом ничего не знают. Наконец, хотим показать инвесторам конкурентные преимущества региона, который является центром Азиатско-Тихоокеанского региона. Наша цель - донести информацию, что работать на Дальнем Востоке выгодно и эффективно.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- За пять дней в Москве рыбаки Сахалина продали 10 тонн курильской икры и консервов
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