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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 05:43 |
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МТС обеспечит связью таможню Сахалина за 1,5 миллиона рублей
Корпоративными клиентами МТС стали сотрудники Южно-Сахалинского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Александровск-Сахалинского, Южно-Курильского, а также Де-Кастринского таможенных постов. Связью МТС обеспечены почти сорок подразделений, расположенных на территории Сахалина, а также Курильских островов, в том числе морские и авиационные бригады, созданные для воздушной и морской разведки и борьбы с контрабандой биоресурсов на восточной границе России, сообщает пресс-служба МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Сумма выигранного МТС тендера — почти 1,5 миллиона рублей. Кроме голосовой связи МТС предоставит сахалинским таможенникам мобильный доступ в Интернет, обеспечив возможность защищенного доступа к внутренней сети Федеральной таможенной службы во время выездных рейдов по территории Сахалина и Курильских островов.
В ходе тендера оценивалось качество услуг, география покрытия и общая ценовая политика оператора. В конкурсах принимали участие крупнейшие операторы сотовой связи, компания МТС предложила наиболее привлекательную стоимость услуг, высокий уровень сервиса и полный спектр инновационных продуктов.
«Победы МТС в тендерах на оказание услуг связи для таможенных органов Сахалина подтверждают лидерские позиции компании на рынке корпоративных услуг сотовой связи на Дальнем Востоке. Благодаря большой географии покрытия и современной сети связи МТС может предоставить клиентам голосовую связь и доступ в интернет на большей части населенной территории России. Сегодня жители и корпоративные клиенты Сахалина активно используют сервисы высокоскоростной передачи данных от МТС — за год объем передаваемого интернет-трафика вырос в полтора раза в расчете на одного клиента. Для обеспечения высокого качества услуг МТС развивает сеть 3G — за год территория охвата сети «третьего поколения» МТС в Сахалинской области увеличилась более чем в три раза», — отметила коммерческий директор по работе с бизнес-рынком МТС на Дальнем Востоке Екатерина Галаган.
Досье: МТС является лидером рынка услуг мобильной связи в корпоративном сегменте в Сахалинской области. Более 60% коммерческих предприятий и государственных организаций Сахалина выбрали МТС в качестве своего оператора связи. Клиентами МТС являются Правительство Сахалинской области, мэрия Южно-Сахалинска, Прокуратура Сахалинской области, Управление МВД РФ по Сахалинской области, «Сахалин энерджи инвестмент компани», «Эксон нефтегаз лимитед» ОАО «Сахалинэнерго», авиакомпания «Сахалинские авиатрассы», ОАО «Сахалинское морское пароходство», ОАО «Сбербанк России».
"Дальневосточный капитал".
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