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На масштабную реконструкцию железнодорожной магистрали Сахалина направят 973 млн рублей
На эти цели планируется направить 973 млн рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ДВЖД.
В начале января на остров поступили 44 вагона с первой партией рельсошпальной решетки под ширину колеи 1520 мм и железобетонными шпалами. Основная часть груза предназначена для путевого развития станции Холмск-сортировочный, где в минувшем году завершено строительство мощной базы для накопления звеньев новой рельсошпальной решетки (РШР). Еще 14 вагонов со шпалами перенаправлены на звеносборочную базу в Поронайске, где уже начата сборка РШР нового пути.
Текущий год станет переломным на завершающем этапе масштабной реконструкции островной магистрали под общесетевые стандарты ширины колеи. Кроме работ по «перешивке» сахалинские железнодорожники намерены в этом году на перегонах от станции Арсентьевка до станции Буюклы обустроить 32 новых моста. В 2019 году на участках пути Корсаков – Взморье будут реконструированы еще 30 мостов. Строительные работы по всем искусственным сооружениям предстоит вести по главному ходу островной магистрали.
Напомним, полностью завершить реализацию проекта планируется в 2020 году. Однако для этого, как не раз отмечалось на совещаниях всех уровней, необходима более тщательная проработка схем и технологии доставки на остров соответствующих материалов и техники, графиков основных работ с учетом периодов остановки движения и минимизации потерь для клиентов компании.
Фото ДВЖД.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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