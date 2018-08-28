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15 Января 2018, 11:48 | Регион сегодня

Сахалин готовится принять олимпийскую сборную России по сноуборду

На острове пройдет заключительный этап подготовки спортсменов к зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Восемь членов сборной прибывают в Южно-Сахалинск 1 февраля. Базой для их финальных тренировок и акклиматизации перед Играми-2018 станет горнолыжный курорт "Горный воздух".

- На Сахалине сегодня созданы, пожалуй, лучшие условия для подготовки к Олимпиаде сноубордистов высокого уровня. В окрестностях Южно-Сахалинска на горных склонах обустроена самая большая на Дальнем Востоке и в Сибири зона катания, действуют несколько канатных дорог. Да и климат зимой во многом схож с олимпийским Пхенчханом, - отмечает президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников. – Опыт подготовки олимпийцев у региона есть – в советское время перед Играми 1972 года в японском Саппоро на склонах «Горного воздуха» уже проходили акклиматизацию члены сборной страны.

Для тренировок российских спортсменов планируют создать трассу, подобную олимпийской. Основой для нее на «Горном воздухе» станет «Армейка», которая отличается значительной крутизной склонов и сложностью прохождения. Ее дополнят элементами для двух дисциплин сноуборда - ски-кросс и фристайл. Подготовкой спуска займутся технические специалисты сборной, которые прибудут в область 25 января.

Ряд новаций в этом сезоне на «Горном воздухе» ожидает и горнолыжников-любителей. На курорте откроется входная группа. В работу запустят новые трассы протяженностью около 10 километров на горе Красной, где уже построена канатная дорога.

В последующие годы комплекс обретет гостиничные комплексы - в долине между горами Красной и Большевик, а также в районе базы «Динамо».

Нынешний сезон уже принес «Горному воздуху» несколько рекордов посещаемости. 5 января курорт принял 4996 человек. А в дни новогодних каникул в общей сложности – более 33 тысяч гостей из 7 стран, которые прошли через турникеты 200 тысяч раз.

Достичь таких весомых показателей посещаемости помогла погода. На горе Большевик сформировался двухметровый слой снега, что позволило запустить все трассы. Важную роль сыграла тарифная политика авиакомпании «Аэрофлот». Например, перелет на остров из Хабаровска или Владивостока по сравнению с прошлой зимой подешевел почти вдвое. Для российских туристов сегодня действуют 16 различных горнолыжных туров. В дополнение к ним можно выбрать обзорные экскурсии по достопримечательностям юга острова. В конце января планируется организовать круглосуточную работу колл-центра, который поможет гостям из других регионов определиться с программой поездки. 

- Это очень здорово, что сахалинский горнолыжный курорт с каждым годом становится популярнее. И не только у местных жителей, но и гостей. Важно делать так, чтобы «Горный воздух» и дальше наращивал обороты, привлекал все новых посетителей. Для этого надо сосредоточиться на создании инфраструктуры – строительстве гостиниц, точек общепита, организации удобной системы проката инвентаря и других востребованных услуг. Уже в этом сезоне должна быть организована выездная торговля, а в выходные и праздники – действовать культурно-развлекательная программа. Требуется отрегулировать размещение транспорта на автостоянках, чтобы не было его скоплений, - обратился в ходе рабочего совещания к руководителям областных министерств и ведомств губернатор региона Олег Кожемяко. - Уверен, у «Горного воздуха» - большое будущее. Это стержневой проект для сферы туризма и услуг в Сахалинской области, драйвер островной экономики, который позволит создать значительное количество рабочих мест. В перспективе он должен объединить все популярные у отдыхающих направления – от горных и беговых лыж до снегоходов, поездок на собачьих упряжках и рыбалки. Уже в этом году с вводом новых трасс на горе Красной общая длина горнолыжных спусков увеличится до 35 километров. По этому показателю сахалинский курорт войдет в тройку крупнейших в России.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Сахалин  спорт  Горный воздух 


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