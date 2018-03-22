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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 16 Апреля, 18:41 |
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Сахалин настроен на активное участие японского бизнеса в экономике региона
- Мы работаем над тем, чтобы наладить безвизовое сообщение с Хоккайдо. Думаю, более половины пути уже пройдено, - сказал глава области, отвечая на вопрос о сотрудничестве с японской стороной. - Конечно, многое будет зависеть от переговоров Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которые пройдут в мае. С учетом этих шагов, думаю, японский бизнес все активнее будет втягиваться в орбиту экономических проектов сахалинского региона.
Сегодня основной объем японских инвестиций на Сахалине приходится на нефтегазовую сферу. В последнее время иностранные партнеры также активно вкладывают средства в туристические проекты на острове.
Как сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области, в Южно-Сахалинске российско-японская компания «Хонока Сахалин» – резидент территории опережающего развития «Горный воздух» строит большой бальнеологический комплекс. Он будет располагать всем необходимым для семейного отдыха. На площади 7400 квадратных метров разместятся бассейны, массажные салоны, зоны отдыха, японский сад, детские игровые комнаты и ресторан. Посетителям предложат различные косметологические процедуры, а также услуги SPA. В ресторане, к примеру, будут работать квалифицированные повара из Японии, которые сейчас изучают русский язык. Подобные комплексы в настоящее время работают в Токио и Саппоро, где пользуются большой популярностью.
Досье "Дальневосточного капитала": Первый Международный МедиаФорум российских островов прошел 12-13 апреля в Сахалинском государственном университете. В форуме приняли участие СМИ Сахалинской области, Дальнего Востока, России и стран АТР, представители пресс-служб органов власти, государственных учреждений и частных компаний, признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня. В рамках форума состоялись дискуссии, брифинги, мастер-классы по различным направлениям, а также будет организована выставочная экспозиция и пресс-туры на крупнейшие предприятия области. В состав организационного комитета Первого Международного МедиаФорума российских островов вошли правительство Сахалинской области, ИД "Губернские ведомости", Сахалинский государственный университет. Мероприятие проводится при поддержке Союза журналистов России. Оператор форума — российский медиахолдинг PrimaMedia.
Фото Марины Божко.
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