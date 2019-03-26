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Финалистами конкурса "Команда Сахалинской области" стали 200 человек
В финал проекта приглашены 200 конкурсантов с наиболее высокими совокупным баллом, сформированным по результатам тестирования и оценки эссе, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко поблагодарил всех участников конкурса.
- Хочу сказать спасибо всем, кто прошел испытания, но не попал в финал. Впереди у нас много дел и мы встретимся с вами на разных новых проектах в будущем. Финалистов ждем 19 апреля в Южно-Сахалинске, - сказал глава области
Во втором этапе конкурса приняли участие 1048 человек из 1176, получивших приглашение к прохождению дистанционного этапа. Конкурсанты, допущенные к финальным испытаниям, представляют 26 регионов России. 60,91 процента из них - жители Сахалинской области. Следом по числу финалистов идут Хабаровский край, Приморский край, город Москва с показателями 7,6, 6,6 и 5,08 процента соответственно.
Среди приглашенных в финал конкурса более 70 процентов мужчин. Люди в возрасте до 35 лет составляют 51,27 процента. Значительная доля участников очного этапа представляет сферу строительства (19,8 процента). Также в топ-5 по сферам деятельности вошли представители промышленности, образования, государственного управления, сферы услуг.
19 апреля 2019 года конкурсанты, допущенные к финальным испытаниям, примут участие в контрольном тестировании, которое пройдет в Южно-Сахалинске. Финалисты должны будут подтвердить свои высокие результаты дистанционного этапа очно в присутствии эксперта.
Напомним, конкурс «Команда Сахалинской области» проводится по инициативе главы региона Валерия Лимаренко и при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». Цель конкурса – сформировать высокоэффективную команду управленцев для их трудоустройства и профессионального роста на Сахалине и Курилах.
Зарегистрировались в конкурсе свыше 1300 желающих стать частью «Команды Сахалинской области» из 40 регионов России. Более 70 процентов из них – сахалинцы и курильчане. Имена победителей масштабного кадрового проекта станут известны 22 апреля. В качестве наград молодые управленцы разделят 10 образовательных грантов по 1 миллиону рублей и до 15 грантов на реализацию волонтерских и социальных проектов. Также победители получат реальную возможность занять руководящие должности в региональном правительстве, администрациях муниципальных образований и бизнес-корпорациях.
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