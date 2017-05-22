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15 Июня 2017, 18:06 | Регион сегодня

На Сахалине четыре крупных бизнес-проекта получат господдержку

Это инициативы предпринимателей в сферах гостиничного бизнеса, бальнеологии, туризма и строительства в Сахалинской области

Такое решение накануне приняли члены экспертной группы действующего в Сахалинской области совета по инвестиционной деятельности.

Участники совещания – из числа предпринимательского сообщества, представителей органов местного самоуправления и исполнительной власти региона, а также законодателей – рассмотрели заявки инвесторов на получение помощи от государства. Все они ранее поступили в адрес Сахалинского агентства по привлечению инвестиций. Экспертная группа определила возможности комплексного сопровождения проектов, назначила им кураторов со стороны органов власти – для скорейшего прохождения всех административных процедур и согласований, определила конкретные меры государственной поддержки. Во внимание принимались расчеты экономической, бюджетной и социальной эффективности начинаний, опыт работы компаний-инициаторов, отсутствие у них просроченной задолженности. Основной вывод – представленные проекты соответствуют целям и задачам развития региона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

Так, один из них связан с наращиванием объемов производства клееного бруса. Новый для Сахалина строительный материал сравнительно недавно начал выпускать производственный кооператив «Мебель», расположенный в окрестностях Южно-Сахалинска. На предприятии, которое существует с 1989 года, ранее успешно наладили производство каркасно-щитовых панелей канадского типа, сухих строганных пиломатериалов, погонажных изделий из древесины и деревянных евроокон.

- Сейчас мы выпустили пробную партию клееного бруса в объеме 3 тысячи кубометров. Продукция прошла сертификацию и уже получила первые оценки сахалинских потребителей. Преимуществами данного стройматериала являются его экологичность, высокая теплоемкость, которая позволяет сэкономить средства на обогреве помещения и сделать жилище энергоэффективным, короткий срок строительства зданий, по сравнению с железобетонными и каменными домами, - сказал Владимир Де, председатель кооператива. - Строения из клееного бруса можно собирать в любой сезон года. На возведение «коробки» одноэтажного дома площадью 100 квадратных метров уйдет около 10 дней. Средняя стоимость одного квадратного метра нашего домокомплекта при выходе из цеха составит порядка 20 тысяч рублей. Строения из такого материала – сейсмостойки и не требуют отделки.

Суть проекта, отметил он, заключается в увеличении производства клееного бруса до 15 тысяч кубометров в год. Это обеспечит существующие сегодня потребности в данном материале в 7-ми муниципальных образованиях области, где планируется строить двухквартирные дома в деревянном исполнении. В ближайшее время такое жилье может появиться в Тымовском, Макаровском, Невельском, Холмском, Углегорском, Поронайском и Смирныховском районах. Общая площадь новостроек, по оценке, превысит 20 тысяч квадратных метров.

Для того, чтобы увеличить производство клееного бруса предприятие намерено приобрести высокотехнологичное оборудование и просит поддержки от государства. На совещании эксперты проголосовали за возможность предоставления субсидии кооперативу на данные цели.

Сразу три проекта, представленные на совещании, связаны с развитием туристического потенциала Сахалинской области. Это будущие бальнеологический центр, хостел и большой гостиничный комплекс,  которые расположатся вблизи комплекса «Горный воздух». Все они вошли в состав одноименной территории опережающего социально-экономического развития.

Компания «Хонока Сахалин», созданная при участии японских партнеров из АО «Марусин Ивадера», намерена построить в восточной части Южно-Сахалинска вблизи комплекса «Орбита» бальнеологический центр. Установлено, что подобный объект в этом месте уже действовал во времена губернаторства Карафуто. Данный факт удалось подтвердить по японским картам и геологической информации из университета Хоккайдо. Был составлен доклад, обосновывающий наличие в этих местах горячих минеральных источников. На основании его и возникла идея совместно с иностранными партнерами воссоздать некогда существовавшие японские бани.

- Новый комплекс будет круглогодично оказывать водно-оздоровительные  услуги жителям Сахалинской области, а также туристам из других регионов России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Для него выбрана концепция полноценного семейного отдыха, как это практикуется в Японии, Южной Корее и Китае. На одном этаже по «круговой» системе будут располагаться бассейны с различной функциональностью, массажные салоны,  парикмахерские, зоны отдыха, ресторан и японский сад.  Для малышей будут устроены детские игровые комнаты. Начинание компания планирует реализовать к первому кварталу 2019 года, - рассказала менеджер проекта Мария Верюжских.

Ожидается, что еще раньше – осенью 2018 - у подножия «Горного воздуха» начнет работать трехэтажный хостел на 86 номеров со спортивным залом. Гостиница будет иметь 324 койко-места. Ориентирована она на любителей бюджетных путешествий, в том числе  молодых спортсменов из районов области, которые приезжают в Южно-Сахалинск на соревнования и сборы. По предварительным расчетам примерная стоимость проживания в таком отеле составит 800 рублей.

Появится в этом же районе областного центра и гостиница более высокого класса, категории «четыре звезды». 5-этажное здание будет иметь 100 номеров. В состав комплекса также войдут двухуровневый аквапарк высотой 10 метров, состоящий из крытой и открытой частей с бассейнами, саунами и SPA, детская игровая площадка, рестораны и кафе, тренажерный зал. Посетители центра отдыха и досуга смогут любоваться видами гор Большевик и Красная, а так же ботанического сада. Ввод объекта запланирован на 2020 год.

Инициаторам всех трех инвестиционных проектов туристической направленности требуется государственная поддержка в виде субсидирования части затрат на технологическое присоединение к энергетической и инженерной инфраструктуре. 

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Горный воздух  Марусин Ивадера  инвестиции  мебель 


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