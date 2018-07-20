|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 15 Августа, 18:30 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Сахалине построят новую нефтеперекачивающую станцию
Хабаровский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проект строительства новой нефтеперекачивающей станции на территории нефтепарка «Тунгор».
Изучив представленные материалы, эксперты Хабаровского филиала Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.
Участок строительства находится в границах действующего месторождения «Тунгор». В рамках реализации проекта предусмотрено строительство зданий и сооружений нефтеперекачивающей станции, в том числе - технологического блока и энергоблока, системы измерений количества и показателей качества нефти, площадки дренажной емкости, кабельных эстакад, кранового узла, высоковольтной линии - 6 кВ и других подобъектов.
На площадке также прокладываются инженерные сети и технологические трубопроводы.
Финансирование строительства планируется осуществлять за счет собственных средств застройщика.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- На Сахалине построят новую нефтеперекачивающую станцию
- Коровы с датской и приморской пропиской акклиматизируются на Сахалине
- В реновации Южно-Сахалинска будут участвовать компании с международным опытом
- На Сахалин прилетели 394 "бурёнки" из Дании
- Путину "хочется очень помочь" исполнить мечту жителей Сахалина
- На ВЭФ во Владивостоке "возведут" мост между Сахалином и материком
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Начинается предварительная продажа билетов на паромную переправу Корсаков - Вакканай
- В Южно-Сахалинске завершается строительство универсального спортивного зала
- Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.