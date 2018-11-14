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Четверг| 15 Ноября, 18:34 |
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Жители Сахалина массово берут кредиты
ВТБ выдал сахалинцам более 5 млрд рублей кредитов. С начала года объем выдачи кредитов физлицам ВТБ на Сахалине составил 5,2 млрд рублей, что на 62% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
В результате общий объем розничного кредитного портфеля на 1 октября превысил 16 млрд рублей, увеличившись с начала года на 16%.
За этот период практически удвоилась сумма предоставленных жителям Сахалинской области нецелевых кредитов: на 1 октября показатель достиг 3,5 млрд рублей. Количество кредитов наличными превысило 4,5 тысячи. Средняя сумма кредита выросла более чем на треть в сравнении с прошлым годом и приблизилась к 750 тысячам рублей.
Портфель нецелевых кредитов ВТБ на Сахалине по итогам 9 месяцев текущего года составил 7,2 млрд рублей, показав рост 12%.
Объем выдачи кредитов на приобретение квартир с начала года увеличился более чем на треть по сравнению с 9 месяцами прошлого года и на 1 октября составил 1,7 млрд рублей. За счет ипотечных кредитов, полученных в ВТБ, в 2018 году жилищные условия улучшили более 500 семей на Сахалине. Средний размер займа на покупку жилья составил 3,3 млн рублей, увеличившись на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Ипотечный портфель ВТБ на Сахалине за январь-сентябрь вырос более чем на 20% по сравнению с 9 месяцами прошлого года и по итогам периода превысил 6,3 млрд рублей.
Управляющий РОО «Сахалинский» банка ВТБ Владимир Селиванов отметил, что потребительское поведение жителей острова вполне взвешенное. «Одновременно с кредитной активностью развивается тенденция к сбережению средств. С начала года объем портфеля привлеченных средств вырос на 5% и приблизился к 18 млрд рублей», - прокомментировал он.
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