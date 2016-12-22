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Сахалин и японские партнеры подготовили концепцию нового Мастер-плана по использованию природного газа
Это первое соглашение, заключенное в ходе «Российско-японского бизнес-диалога», проводимого в эти дни в рамках официального визита в Страну восходящего солнца Президента РФ Владимира Путина. С данным событием связаны большие надежды на расширение сотрудничества между Россией и Японией в различных отраслях экономики и гуманитарной сфере, а также на оживление взаимодействия на уровне регионов.
С компаниями «Мицуи» и «Чиода» у Сахалинской области давняя история взаимоотношений, связанная с реализацией проекта «Сахалин-2» и строительством первого в России завода по сжижению природного газа.
Также напомним, что в 2006 году при участии «Мицуи» была разработана первая редакция Мастер-плана по эффективному использованию природного газа Сахалина. В документе были обобщены предложения по развитию в регионе электроэнергетики и газохимии.
Сейчас решено продолжить исследования по данным направлениям. Японские партнеры подготовили концепцию нового Мастер-плана, которая предусматривает использование голубого топлива для электрогенерации и отопления - через развитие внутренней системы газоснабжения на территории Сахалинской области (заводы мини-СПГ, получение компримированного газа). Кроме того, предлагается шире использовать природный газ для получения моторного топлива (производство метанола и его производных).
- Мы договорились с японскими партнерами о продолжении совместной работы по формированию комплексного Мастер-плана использования природного газа, добываемого в Сахалинской области. В настоящее время в регионе решаются вопросы газификации энергетического сектора экономики, автотранспорта, автономного газоснабжения удаленных районов, организации газохимических производств экспортной направленности, а также по реализации проекта строительства 3-й технологической линии завода СПГ. Считаем, что это открывает большие перспективы для взаимодействия с альянсом компаний «Мицуи» и «Чиода», - сообщил в ходе состоявшейся встречи губернатор Олег Кожемяко.
- Убежден, что подписание сегодняшнего соглашения станет важным шагом на пути к разработке Мастер-плана и реализации его положений в практической плоскости, - в свою очередь отметил один из участников встречи с японской стороны Фудзивара Хиротацу, управляющий директор, главный операционный директор Второго энергетического дивизиона компании «Мицуи Энд Ко., Лтд».
Стоит также отметить, что сейчас в правительстве Сахалинской области создана рабочая группа, которая курирует разработку положений Мастер-плана.
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