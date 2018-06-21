|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 26 Июня, 07:27 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
К созданию первого агрогородка приступают на Сахалине
Будет использован опыт в организации работы сельхозпредприятий в выращивании картофеля и овощей. Концепция агрогородка рассматривалась на совещании в селе Раздольное, которое накануне провёл губернатор.
- Из Республики Беларусь к нам прибыла делегация, чтобы выработать алгоритм действий, связанных с подготовкой к реализации проекта по созданию агрогородка в селе Раздольное, – отметил во вступительном слове Олег Кожемяко. - Первый объект – молочно-товарная ферма на тысячу голов крупного рогатого скота. На комплексе будет установлено оборудование белорусского производства. К примеру, современный доильный зал позволит максимально автоматизировать процесс. Необходимо уже сейчас определиться с обучением и стажировкой наших специалистов на одном из предприятий, оснащённых аналогичной техникой.
Участники встречи говорили и о других направлениях – на Сахалине планируют перенимать опыт в выращивании картофеля. На первом этапе специалисты проведут анализ земель сельхозназначения в окрестностях Раздольного. На основе этого будут комплексно решать вопросы по мелиорации. В перспективе в Корсаковском районе планируют собирать до 300 центнеров картофеля с гектара (сейчас не более 200 центнеров).
- Ещё одна немаловажная задача – хранение выращенной продукции. Для этого планируется построить современное овощехранилище с микроклиматом, который позволит не терять свойства картофеля и овощей в течение длительного времени. Строительство этого объекта планируем начать в следующем году, – отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Сахалинской области Тамара Муленкова.
- Агрогородок в Беларуси – это населённый пункт с развитой производственной, инженерной и социальной инфраструктурой. Соответственно, здесь должны быть не только сельскохозяйственные объекты, но и всё, что необходимо жителям для того, чтобы они не чувствовали оторванность от города: школа, детский сад, аптека, библиотека, стадион, магазины, хорошие дороги и благоустроенное жильё. Для этого оценивается текущая ситуация в населённом пункте и разрабатывается план по необходимым действиям, – делится опытом начальник главного управления инвестиций и строительства министерства сельского хозяйства Республики Беларусь Владимир Пашкевич, возглавляющий делегацию.
- В Раздольном планируется построить пятьдесят новых индивидуальных жилых домов. Это типовые проекты, которые предусматривают и хозяйственные постройки. Жить в них будут сотрудники сельхозпредприятий, – рассказала Тамара Муленкова.
Ещё одним элементом агрогородка станет машинный двор с ремонтными мастерскими. Это позволит оперативно обслуживать сельскохозяйственную технику, задействованную в полевых работах.
- Объекты этого масштабного проекта будут строиться поэтапно. Но мы уже сейчас должны чётко понимать расположение каждого из них, чтобы определиться с инфраструктурой и схемами инженерных сетей, – подчеркнул Олег Кожемяко. -Необходимо оперативно решить вопросы по всем проектным решениям и двигаться дальше, чтобы получить первые результаты уже в этом году.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Сахалин настроен решить мусорную проблему в сжатые сроки
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
- В аэропорту Южно-Сахалинска начали возводить каркас нового аэровокзального комплекса
- Строящийся на Курилах рыбообрабатывающий комплекс аналога в России не имеет
- Франция хочет стать ближе к Сахалину
- Сахалинская ярмарка победила во всероссийском конкурсе "Торговля России-2018"
- Сахалин и Курилы готовятся к предстоящей путине
- Сахалинская область и японская компания "Мицуи" планируют расширять сотрудничество
- Дальневосточникам обещают "три хвоста" лосося в день для еды
- На Сахалине прорабатывают меры по улучшению воздушного сообщения с Курильскими островами
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.