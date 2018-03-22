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16 Апреля 2018, 17:49 | Регион сегодня

Сахалинский курорт "Горный воздух" закрыл лыжный сезон "Жарким спуском"

Десятки сахалинцев и гостей острова в минувшее воскресенье приняли участие в ярком празднике, посвященном окончанию горнолыжного сезона

На расположенном в Южно-Сахалинске курорте «Горный воздух» состоялся уже традиционный «Жаркий спуск» в купальных костюмах. Его темой стал «Дикий Запад», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

 

 

Южносахалинка Алена Матиато – ежегодная участница подобных мероприятий. В прошлом году примерила на себя образ принцессы, а в этом -  индианки. Говорит, на изготовление оригинального костюма потратила всего три часа. 

- Эмоции зашкаливают, прекрасное мероприятие. Мы всегда его очень ждем. Жалко, что сезон закончился. Хотелось еще немного покататься, - поделилась девушка.

Одно из главных условий для участия в «Жарком спуске» - минимум одежды на человеке, отмечают организаторы праздника. В этом году с вершины горы Большевик спустились 63 участника карнавала. А хорошее настроение, по общему мнению, не смогла испортить даже холодная погода. Первым к финишу прийти не требовалось, обладателя главного приза – ски-пасса на следующий сезон определил случай. В этом году фортуна улыбнулась Захару Чернявскому, который переоделся в лихого ковбоя.

Памятные подарки на празднике получили и победители в 6 номинациях: «Вождь краснокожих», «Малыш Билли», «Маленький Джо», «Мисс Дикий Запад», «Лихой ковбой» и «Шериф Быстрая Пуля».

«Жаркий Спуск» является традиционным завершающим событием сезона на «Горном воздухе». Первый раз его провели в 2013 году. С тех пор количество участников постоянно растет.

Сахалинский горнолыжный курорт, напомним, сегодня называют лучшим на Дальнем Востоке и в Сибири, во многом благодаря изменениям, которые начали происходить после того, как объект вошёл в состав одноименной территории опережающего развития. Сегодня здесь уже имеется самая обширная на Дальнем Востоке зона катания, современные подъемники и системы оснежения.

Это отразилось и на итогах сезона - больше 60 тысяч гостей, и в общей сложности больше миллиона четырехсот тысяч проходов.

Притоку любителей активного отдыха способствовали гибкая тарифная политика на услуги и подешевевшие авиабилеты для дальневосточников, а также различные развлекательные программы.

В этом сезоне на склонах «Горного воздуха» готовились и сборные страны перед Олимпийскими и Паралимпийскими играми в корейском Пхенчхане. Для команды по фристайлу в дисциплине ски-кросс была подготовлена специальная трасса, полностью идентичная олимпийской. Во многом благодаря подготовке на Сахалине российский фристайлист Сергей Ридзик смог завоевать бронзовую медаль Олимпиады. А паралимпиец Алексей Бугаев показал еще более внушительный результат, удостоившись золотой и серебряной медалей.

К 2020 году, как ожидается, на «Горном воздухе» появится свыше 65 километров горнолыжных трасс с искусственным оснежением, 6 новых канатных дорог. Частные инвесторы возведут две гостиницы, горнолыжную деревню, два водноспортивных центра и японский бальнеологический комплекс.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: туризм  Горный воздух  сезон  ТОР 


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