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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 16 Мая, 22:31 |
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На Сахалине бизнесмен открыл спортклуб, подходящий для занятий пенсионеров и людей с ограничениями здоровья
Спортсмены в возрасте от 55 лет платят за абонемент на четверть меньше других занимающихся. Ранее о необходимости поддержки социально ориентированного бизнеса неоднократно говорил глава области Валерий Лимаренко.
По мнению врио губернатора, бизнес должен приносить пользу тем, для кого создан, и лишь тогда вливания в него будут оправданы. Для реализации социальных проектов в регионе предусмотрены гранты правительства и ряд других мер поддержки, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Ивану Смирнову из областного и муниципального бюджета компенсировали в общей сложности полмиллиона рублей на открытие спортклуба в Корсакове. Средства он получил в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса "на открытие собственного дела". Ещё до 300 тысяч рублей бизнесмену могут выдать из муниципального бюджета как инициатору социально ориентированного проекта.
- С января текущего года у нас мерами финансовой поддержки уже воспользовались 15 субъектов бизнеса на сумму свыше 7,5 миллионов рублей, – отмечает первый вице-мэр, директор департамента экономического развития Корсаковского городского округа Яна Кирьянова. – Кроме финансовой поддержки, мы оказываем предпринимателям имущественную, консультационную, информационную и образовательную помощь.
Вместимость новогоспортклуба - 60 человек. В зале установлены силовые тренажеры и обустроены зоны для групповых занятий. Есть женские и мужские раздевалки и 8 душевых. Открыт массажный кабинет. Тренировки ведут 4 инструктора, в том числе сам Иван Смирнов.
Нужно подчеркнуть, что он шел к реализации этой идеи долго и только сейчас благодаря помощи удалось сделать ремонт и приобрести оборудование
- К открытию тренажерного зала, подходящего для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, я шел долго, вынашивал идею с 2012 года. И вот только сейчас, благодаря поддержке властей удалось наконец сделать ремонт, установить тренажёры, приобрести все необходимое для занятий, – рассказывает Иван Смирнов.
В зале проводятся тренировки как для любителей активного образа жизни, так и для профессиональных спортсменов. Отдельно разработаны программы для детей и подростков. Например, для тех, кому при поступлении в вуз необходимо будет сдавать нормативы по физкультуре, или кто просто хочет подтянуть свои показатели до норм ГТО. Кроме того, занимаются здесь и с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Есть группы по адаптивной физкультуре и йоге. Занятия ведёт профильный специалист.
- Нагрузка рассчитана специально на эту категорию людей, она щадящая, – говорит инструктор по йоге и адаптивной физкультуре Оксана Койсина. – Занятия у нас проходят 3 раза в неделю.
- Таких тренеров надо беречь и создавать им соответствующие условия, – делится эмоциями участница группы по адаптивной физкультуре Вера Мальцева. – Молодцы ребята, которые открыли этот клуб.
Стоимость абонемента для корсаковцев в возрастной группе 55 лет и старше на 25 процентов ниже, чем для рядовых посетителей.
Несмотря на недавний старт проекта, Иван Смирнов уже мечтает о расширении площади. В его планах – проведение в комплексе соревнований, в том числе областного масштаба.
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