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16 Мая 2019, 09:30 | Регион сегодня |

На Сахалине бизнесмен открыл спортклуб, подходящий для занятий пенсионеров и людей с ограничениями здоровья

В новом спорткомплексе созданы условия для тренировок людей с ограниченными возможностями здоровья

Спортсмены в возрасте от 55 лет платят за абонемент на четверть меньше других занимающихся. Ранее о необходимости поддержки социально ориентированного бизнеса неоднократно говорил глава области Валерий Лимаренко.

По мнению врио губернатора, бизнес должен приносить пользу тем, для кого создан, и лишь тогда вливания в него будут оправданы. Для реализации социальных проектов в регионе предусмотрены гранты правительства и ряд других мер поддержки, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

Ивану Смирнову из областного и муниципального бюджета компенсировали в общей сложности полмиллиона рублей на открытие спортклуба в Корсакове. Средства он получил в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса "на открытие собственного дела". Ещё до 300 тысяч рублей бизнесмену могут выдать из муниципального бюджета как инициатору социально ориентированного проекта.

- С января текущего года у нас мерами финансовой поддержки уже воспользовались 15 субъектов бизнеса на сумму свыше 7,5 миллионов рублей, – отмечает первый вице-мэр, директор департамента экономического развития Корсаковского городского округа Яна Кирьянова. – Кроме финансовой поддержки, мы оказываем предпринимателям имущественную, консультационную, информационную и образовательную помощь.

Вместимость новогоспортклуба - 60 человек. В зале установлены силовые тренажеры и обустроены зоны для групповых занятий. Есть женские и мужские раздевалки и 8 душевых. Открыт массажный кабинет. Тренировки ведут 4 инструктора, в том числе сам Иван Смирнов. 

Нужно подчеркнуть, что он шел к реализации этой идеи долго и только сейчас благодаря помощи удалось сделать ремонт и приобрести оборудование

- К открытию тренажерного зала, подходящего для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, я шел долго, вынашивал идею с 2012 года. И вот только сейчас, благодаря поддержке властей удалось наконец сделать ремонт, установить тренажёры, приобрести все необходимое для занятий, – рассказывает Иван Смирнов. 

В зале проводятся тренировки как для любителей активного образа жизни, так и для профессиональных спортсменов. Отдельно разработаны программы для детей и подростков. Например, для тех, кому при поступлении в вуз необходимо будет сдавать нормативы по физкультуре, или кто просто хочет подтянуть свои показатели до норм ГТО. Кроме того, занимаются здесь и с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Есть группы по адаптивной физкультуре и йоге. Занятия ведёт профильный специалист.

- Нагрузка рассчитана специально на эту категорию людей, она щадящая, – говорит инструктор по йоге и адаптивной физкультуре Оксана Койсина. – Занятия у нас проходят 3 раза в неделю.

- Таких тренеров надо беречь и создавать им соответствующие условия, – делится эмоциями участница группы по адаптивной физкультуре Вера Мальцева. – Молодцы ребята, которые открыли этот клуб.

Стоимость абонемента для корсаковцев в возрастной группе 55 лет и старше на 25 процентов ниже, чем для рядовых посетителей. 

Несмотря на недавний старт проекта, Иван Смирнов уже мечтает о расширении площади. В его планах – проведение в комплексе соревнований, в том числе областного масштаба.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: спортклуб  Сахалин 


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