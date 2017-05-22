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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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У островитян появилась надежда на мост Сахалин - материк
Вопрос о перспективе строительства моста Сахалин-материк был задан Президенту РФ Владимиру Путину в ходе ежегодной прямой линии, которая состоялась 15 июня. Глава государства заявил, что власти ищут пути решения данного вопроса, а также, что переправа может быть не мостом, а тоннелем.
Свое мнение по данному вопросу высказал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Он отметил, что переправа Сахалин-материк могла бы стать большим достижением для области и прорывом в ее экономическом развитии.
- Сегодня мы почти все товары народного потребления, стройматериалы, продукты питания доставляем по морю. Это дополнительные расходы. Все это ложится на стоимость продуктов питания и услуг, которые получают сахалинцы и курильчане. Строительство моста существенным образом оказало бы влияние на скорость доставки, качество продукции, на ее стоимость. Переправа с материка на Сахалин могла бы стать первой частью проекта по сухопутному соединению России с Японией. Те решения, которые проговорил президент, пусть даже и предварительные, вселяют надежду, что проект будет осуществлен. Мы знаем: то, что говорит глава государства, приобретает практическое значение, - подчеркнул губернатор.
Он отметил также, что со своей стороны Сахалинская область готова принимать участие в создании необходимой транспортной инфраструктуры.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- У островитян появилась надежда на мост Сахалин - материк
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