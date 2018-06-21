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Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
На Сахалине завершается строительство комплекса "Аква Сити". Новый спортивный центр планируется открыть в конце текущего года. После передачи объекта в областную собственность ему на конкурсной основе определят управляющую компанию, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Строящийся комплекс является уникальным, самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей.
Размеры одного бассейна 50х25 метров с 10-ю дорожками. В нем предполагается проводить соревнования и тренировки по скоростному плаванию и водному поло. При необходимости, специальная перегородка разделит большой бассейн на два 25-метровых. Второй тренировочный бассейн в два раза меньше первого - 25х25 метров. Он предназначен для повседневных тренировок юных пловцов, спортсменов с проблемами опорно-двигательного аппарата и занятий аквааэробикой. Также в определенные часы в нем будут заниматься любительским плаванием все желающие, независимо от возраста, физического состояния и спортивной подготовки.
В здании комплекса предусмотрены залы силовой подготовки и «сухого» плавания, спортивный зал с раздевалками, санузлами, кабинетами врачебного осмотра и консультаций для занятий людей с ограниченными физическими возможностями.
Воднооздоровительная зона будет способна одновременно принять до 900 посетителей. В неё входят водный «городок» для детей не старше 5 лет и комплекс для детей 5 – 12 лет. А также водные аттракционы различной высоты и сложности - «волновой бассейн», бассейн «медленная река», турецкие и римские бани, зона отдыха с лежаками и ваннами-джакузи. После водных развлечений и занятий спортом гости центра смогут провести время в кафе и барах, расположенных по всему комплексу и рассчитанных на 200 посадочных мест.
В комплексе будет организована и обеспечена безопасность посетителей с учетом всех действующих норм и правил, соблюдением функциональных требований и согласно градостроительному регламенту. Предусмотрена автомобильная парковка на 800 мест (в том числе для маломобильных групп населения). Системы вентиляции и кондиционирования обеспечат посетителей чистым воздухом и комфортной температурой. В системах водоочистки и водоподготовки бассейнов использованы только самые современные технологии и лучшее европейское оборудование, что гарантирует самое высокое качество воды.
«Аква Сити» будет стартовой площадкой для запуска нового массового оздоровительного проекта по обучению сахалинских школьников плаванию. Посещать комплекс смогут ежедневно до 500-600 ребят из Южно-Сахалинска и близлежащих районов. Занятия для них будут бесплатными. Новый оздоровительный проект для школьников станет логичным продолжением уже действующих - «коньки в школу», «лыжи в школу» и «хоккей в школу».
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