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Начинается предварительная продажа билетов на паромную переправу Корсаков - Вакканай
Катамаран "Пингвин" отбывает из Сингапура в Корсаков. Третий сезон перевозки пассажиров на международной линии между портами Корсаков (остров Сахалин, Россия) и Вакканай (остров Хоккайдо, Япония) будут выполняться с помощью скоростного 80-местного судна, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Как только определится расчетная дата прибытия катамарана в Корсаков, сообщили в компании «ТЭК «Дальтранссервис», которая зафрахтовала судно, начнется предварительная продажа билетов. Их стоимость соизмерима с тарифами 2017 года. Четырехчасовая поездка в одну сторону для взрослого обойдется в 7 800 рублей. Для детей от 6 до 12 лет – 3 900 рублей. Дети до 6 лет – бесплатно. Также каждый пассажир может провести без оплаты до 50 килограммов багажа.
- Поездки взрослых с детьми или даже детских групп в таких условиях особенно выгодны, - заметил Геннадий Котликов, заместитель генерального директора по развитию акционерного общества «ТЭК «Дальтранссервис». – По расписанию вплоть до окончания навигации, которое намечено на 22 сентября, «Пингвин» будет трижды в неделю отправляться из Корсакова, и также трижды - из Вакканая. Поэтому при наличии визы поездка в Японию может стать приятной обыденностью для любого гражданина Российской Федерации.
Паромная переправа Корсаков – Вакканай пользуется популярностью среди жителей Сахалинской области и сопредельной японской территории – острова Хоккайдо. По сведениям регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, в течение навигации 2017 года «Пингвин» выполнил 30 оборотных рейсов, перевез 1300 пассажиров. Это почти в три раза больше, чем в 2016 году, когда паромное сообщение продолжалось всего два месяца. Выросла и средняя загрузка рейса.
Сахалинские власти считают, что переправа способствует повышению туристической привлекательности островного региона в глазах гостей из Японии и других частей России. Между тем, накануне открытия навигации 2018 года появилась информация, что японская компания, со своей стороны ответственная за паромные перевозки, намерена прекратить сообщение между островами. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко выступил за сохранение важной транспортной артерии. Этот вопрос он обсудил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с главой японской префектуры Хоккайдо Харуми Такахаси.
- Паромное сообщение необходимо сохранять и развивать в интересах жителей нашей области и Японии, создавая тем самым условия для сотрудничества и развития экономики соседних регионов, - заявил Олег Кожемяко.
Напомним, кроме морского транспорта Сахалин и Хоккайдо круглый год связаны прямым авиарейсом. В летний период авиакомпания «Аврора» увеличила частоту полетов между Южно-Сахалинском и Саппоро.
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