|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 27 Июля, 05:50 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Сахалине экспорт водно-биологических ресурсов занимает второе место после сжиженного природного газа
Сахалинская таможня подвела итоги экспорта водно-биологических ресурсов (ВБР) островного региона за 9 месяцев 2013 года. По данным таможенной статистики, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост объема поставок за границу как рыбы, так и морепродуктов, сообщила DVKAPITAL.Ru Юлия Ждахина, пресс-секретарь Сахалинской таможни.
В этом году значительно вырос экспорт лососевых – почти в три раза по стоимостному объему и более чем втрое – по весовым показателям. Всего в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, являющимися основными потребителями сахалинских ВБР, поставлено 39 тысяч тонн рыбы красных пород почти на $70 млн. Соответственно увеличились объемы экспорта икры лососевых пород – до 540 тонн стоимостью $12,2 млн. Таким образом, весовые объемы выросли в 3,5 раза, стоимостные – в 6,7 раз.
А вот объемы другого характерного экспортного ресурса – минтая, напротив, снизились. В этом году было поставлено 46,8 тысяч тонн минтая на $53,6 млн, за 9 месяцев 2012 года – 64,5 тысяч тонн на $67,2 млн.
Тем не менее, в 2013 году по большинству других видов водно-биологических ресурсов и морепродуктов отмечается существенный рост экспортных поставок. Это морской окунь, палтус, терпуг, сельдь, креветка, краб.
- Путину "хочется очень помочь" исполнить мечту жителей Сахалина
- На ВЭФ во Владивостоке "возведут" мост между Сахалином и материком
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Начинается предварительная продажа билетов на паромную переправу Корсаков - Вакканай
- В Южно-Сахалинске завершается строительство универсального спортивного зала
- Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
- На острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- В Холмске начала действовать электронная система оплаты проезда
- Сахалин настроен решить мусорную проблему в сжатые сроки
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.