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16 Ноября 2012, 15:35 | Регион сегодня

Строительство моста между Сахалином и материком может начаться в 2013 году

Финансирование проектирования строительства моста между Сахалином и материком может начаться в 2013 году, заявил замминистра по развитию Дальнего Востока Иван Благодырь. По его словам, федеральные деньги на это заложены.

По данным ряда СМИ, комитет по транспорту Госдумы принял решение поддержать просьбу руководства Сахалинской области о переносе начала финансирования подготовительных работ по строительству моста с материка на Сахалин с 2015 на 2013 годы.

«Это вопрос финансирования проектирования и каких-то первоначальных, подготовительных работ. Это даже не выход на площадку строителей, а просто конкретный расчет. Бюджет сверстан ровно под эти работы, это не под строительство. Это должны быть федеральные средства специальной федеральной целевой программы. Это (средства на подготовку проектирования) должно быть заложено в бюджете РЖД», – сказал замминистра по развитию Дальнего Востока в кулуарах форума «Умный город будущего», передает РИА «Сахалин-Курилы».

Он отметил, что проекты, подобные этому, могут послужить драйвером для развития среднего и малого бизнеса, при этом инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке не стоит оценивать только с точки зрения их окупаемости.

«Появляется мост, появляется потребность в цементе, появляется потребность в металлообработке, появляется потребность в строймонтаже, появляется потребность в питании тех, кто будет это строить, и так далее. Но если говорить с точки зрения экономики, очень многие говорят, особенно Минфин, что проекты неокупаемы. На Дальнем Востоке нужно подходить немножко по-другому, то есть инфраструктурные проекты для Дальнего Востока окупаемы в достаточно большие сроки, могут быть и неокупаемы, но они имеют важное социально-экономическое значение», – сказал замминистра.

Проект строительства железнодорожного мостового перехода Сахалин-материк включен в стратегию развития железнодорожного транспорта России и стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2025 года.

Проект перехода предполагает строительство 543 км железной дороги, соединяющей поселок Селихино Хабаровского края и село Ныш Сахалинской области. 17 км пути – это переход через пролив Невельского и подъездные пути к нему. По имеющимся расчетам профильного института РЖД, строительство будет стоить около 400 млрд. руб. Самым привлекательным вариантом, по данным этого института, является возведение тоннеля.

Прогнозный грузопоток по переходу к 2015 году составит 5 млн. тонн грузов, к 2030 году – до 25 млн. тонн. Транспортные издержки при доставке грузов с материка на Сахалин и обратно сократятся в 1,5-9 раз, а многие островные инвестиционные проекты автоматически повысят свою эффективность.
 

 

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