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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Августа, 12:01 |
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Строительство моста между Сахалином и материком может начаться в 2013 году
По данным ряда СМИ, комитет по транспорту Госдумы принял решение поддержать просьбу руководства Сахалинской области о переносе начала финансирования подготовительных работ по строительству моста с материка на Сахалин с 2015 на 2013 годы.
«Это вопрос финансирования проектирования и каких-то первоначальных, подготовительных работ. Это даже не выход на площадку строителей, а просто конкретный расчет. Бюджет сверстан ровно под эти работы, это не под строительство. Это должны быть федеральные средства специальной федеральной целевой программы. Это (средства на подготовку проектирования) должно быть заложено в бюджете РЖД», – сказал замминистра по развитию Дальнего Востока в кулуарах форума «Умный город будущего», передает РИА «Сахалин-Курилы».
Он отметил, что проекты, подобные этому, могут послужить драйвером для развития среднего и малого бизнеса, при этом инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке не стоит оценивать только с точки зрения их окупаемости.
«Появляется мост, появляется потребность в цементе, появляется потребность в металлообработке, появляется потребность в строймонтаже, появляется потребность в питании тех, кто будет это строить, и так далее. Но если говорить с точки зрения экономики, очень многие говорят, особенно Минфин, что проекты неокупаемы. На Дальнем Востоке нужно подходить немножко по-другому, то есть инфраструктурные проекты для Дальнего Востока окупаемы в достаточно большие сроки, могут быть и неокупаемы, но они имеют важное социально-экономическое значение», – сказал замминистра.
Проект строительства железнодорожного мостового перехода Сахалин-материк включен в стратегию развития железнодорожного транспорта России и стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2025 года.
Проект перехода предполагает строительство 543 км железной дороги, соединяющей поселок Селихино Хабаровского края и село Ныш Сахалинской области. 17 км пути – это переход через пролив Невельского и подъездные пути к нему. По имеющимся расчетам профильного института РЖД, строительство будет стоить около 400 млрд. руб. Самым привлекательным вариантом, по данным этого института, является возведение тоннеля.
Прогнозный грузопоток по переходу к 2015 году составит 5 млн. тонн грузов, к 2030 году – до 25 млн. тонн. Транспортные издержки при доставке грузов с материка на Сахалин и обратно сократятся в 1,5-9 раз, а многие островные инвестиционные проекты автоматически повысят свою эффективность.
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