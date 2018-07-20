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16 Ноября 2012, 15:42 | Регион сегодня
В аэропорту "Южно-Сахалинск" построят еще одну взлетно-посадочную полосу
Работы по строительству еще одной взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Южно-Сахалинск" планируется начать через несколько лет, сообщил на пресс-конференции новый руководитель авиапредприятии Никита Полонский.
Ее разместят параллельно на расстоянии 300 м от существующей. Эскиз проекта уже готов, в настоящее время решается вопрос о разработке технико-экономического обоснования. Этот проект включен в масштабную программу модернизации аэропорта, рассчитанную до 2015 г. и реализуемую с 2006 г.
В рамках ее реализации также планируется реконструировать среднюю часть уже существующей взлетно-посадочной полосы. Она была построена еще в 1985 г., с тех пор объект уже третий раз обновляется. В этом году была расширены северная часть полосы на 500 м и южная - на 700 м, сообщает РИА «Сахалин-Курилы».
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