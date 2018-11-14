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Пятница| 16 Ноября, 18:35 |
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Останки погибших в 1945 году на Сахалине японских солдат отправят на родину
Для этого на остров прибыла делегация Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, Ассоциации по ускоренному осуществлению эксгумации и вывозу на родину останков павших. Сегодня в правительстве Сахалинской области состоялась официальная встреча с представителями Страны восходящего солнца.
Ежегодная гуманитарная акция по передаче останков японских воинов, найденных поисковиками на месте боевых действий в августе 1945, проходит в рамках межправительственной договоренности под патронатом правительства Сахалинской области. Координирует работу региональное министерство экономического развития при тесном взаимодействии с представительством МИД России в Южно-Сахалинске, а также районными администрациями. В работу включены и поисковые организации, которые обнаружили останки военнослужащих, - военно-патриотический фонд «Пионер» и региональное отделение общероссийской общественной организации «Поисковое движение России».
- В этом году поисковые работы велись на местах боевых действий на островах Сахалин и Шумшу. По их итогу обнаружены останки шести солдат. Двоих - в районе села Победино Смирныховского района, четверых – на острове Шумшу. В этом году японской стороне передадут останки воинов императорской армии, найденных на территории Смирныховского района. Особый груз с Шумшу будет передан японской стороне в 2019 году, - сообщил министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский.
Он отметил, что правительство Сахалинской области провело необходимую работу с таможенной службой, Роспотребнадзором и авиакомпанией «Аврора» для беспрепятственного вывоза останков в Японию.
Руководитель японской делегации Токунаго Ацунари поблагодарил сахалинские власти за помощь в возвращении останков сограждан на родную землю.
Церемония передачи останков пройдет в Смирныховском районе 16 ноября. В воскресенье, 18 ноября запланирована процедура кремации, а 21 ноября прах вывезут в Японию. Российская сторона также передала японской делегации личные вещи военных, найденные поисковиками в этом году.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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