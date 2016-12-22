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Микрозавод по сжижению природного газа намерена построить японская корпорация JGC на Сахалине
Напомним, в эти дни в Токио проходят мероприятия «Российско-японского бизнес-диалога», приуроченного к официальному визиту в Страну восходящего солнца Президента РФ Владимира Путина. Сахалинская делегация использует данные возможности для ведения переговоров и заключения соглашений о сотрудничестве с зарубежными партнерами, которые позволят реализовать на территории региона совместные бизнес-проекты, сообщили журналу "Дальневосточному капиталу" в Правительстве Сахалинской области.
Начало обсуждению вопроса строительства завода СПГ малой мощности на юге Сахалина было положено еще в мае этого года, во время визита в Японию российской делегации во главе с заместителем председателя Правительства РФ Юрием Трутневым. В дальнейшем эту тему с японской стороной обсуждали представители сахалинских профильных министерств и ведомств. Кроме того, Сахалин, с целью изучения возможностей реализации проекта, посетил член совета директоров корпорации Масанори Судзуки.
Сегодня были достигнуты договоренности о проведении предварительного технико-экономического обоснования строительства на острове первого микрозавода СПГ. Предполагается, что новое производство будет использовать газ Анивских месторождений. Его планируемая мощность - 15 тысяч тонн в год СПГ в год.
JGC обязуется выполнить первоначальное изучение проекта для предоставления оценки его затрат и рентабельности. Также японская корпорация подготовит предварительные инженерно-технические чертежи, в том числе блок-схемы и генеральный план площадки для размещения завода.
В свою очередь, областные власти готовы оказать государственную поддержку начинанию.
- Главная цель данного проекта заключается в том, чтобы обеспечить газом сахалинские районы, куда невозможно доставить его при помощи трубопровода. В частности, сейчас обсуждаем с японскими партнерами возможности поставок «голубого топлива» в муниципальные образования западного Сахалина: Невельский и Холмский районы. Разрабатываемая документация позволит ответить на ряд важных вопросов, касающихся рентабельности производства и цены на газ для сахалинских потребителей, - отметил губернатор Олег Кожемяко.
- Наша компания обладает большим многолетним опытом строительства заводов СПГ в разных уголках мира. Для создания каждого из таких производств в конкретных условиях выбираем оптимальные технологии сжижения газа. В России участвуем в строительстве завода по сжижению природного газа в Ямало-Ненецком автономном округе. И вот теперь рассчитываем успешно применить свои лучшие наработки на Сахалине, - сказал Масаюки Сато, председатель и уполномоченный директор корпорации JGC.
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