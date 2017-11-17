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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Сахалин открыл для москвичей рыбный магазин "Гастроном 65" в духе советской эпохи
В «Экспоцентре» на Красной Пресне стартовала деловая программа Дней Дальнего Востока в Москве. Регионы из состава федерального округа рассказывают о своих особенностях и приоритетах развития. Открыты торговые точки, где можно приобрести сувениры и попробовать блюда дальневосточной кухни.
Сахалинский стенд оформили в виде рыбного магазина советской эпохи. На входе табличка - «Гастроном 65». В центре стенда расположено составленное из консервных банок рыболовное судно. Рядом - витрины со свежими крабами и автомат по продаже газировки.
Пройдя вглубь площадки, гости могут попробовать в ресторане блюда из сахалинских морепродуктов. Меню способно удивить даже искушенных гурманов: густой крабовый суп, салат из краба с гречневыми гренками и крабовые бургеры. Морепродукты в Москву привезли компании «Гидрострой» и «Курильский универсальный комплекс».
Приготовили сахалинцы для посетителей и презентационную программу. Лучше узнать Сахалинскую область помогают интерактивный стол и буклеты.
- Мы рассказываем гостям о природе и достопримечательностях региона, туристических маршрутах и реализуемых проектах в экономике. Приглашаем москвичей на Сахалин не только отдыхать, но и работать. Рассказываем о поддержке бизнеса и вакансиях. У нашего стенда всегда многолюдно, он пользуется популярностью как у деловых людей, так и у любителей путешествий, студентов и школьников, которые приходят организованными группами, - рассказала заместитель министра экономического развития Сахалинской области Ирина Палаева.
Привлекли внимание москвичей и другие элементы сахалинской экспозиции. Надев виртуальные очки, гости могли спуститься по склонам «Горного воздуха». А после, сидя в горнолыжном кресле, сфотографироваться в спортивной амуниции на фоне заснеженной горы. Настоящая очередь выстроилась и за сахалинскими сувенирами.
Проект «Дни Дальнего Востока в Москве» организовали Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и правительство Москвы.
В рамках деловой программы, которая проходит в «Экспоцентре», посетители узнают о том, как получить «дальневосточные гектары» и меры государственной поддержки. Здесь состоится заседание международного дискуссионного клуба Валдай «Поворот России на Восток: следующее десятилетие». Также запланировано обсуждение вопросов социального и комплексного экономического развития территорий федерального округа с участием представителей правительства Сахалинской области и островных бизнесменов.
- Мы проводим Дни Дальнего Востока, чтобы показать целевые вещи, которые нужны аудитории столицы нашей Родины, - отмечает заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. - Поэтому выбрали те темы, которые, на наш взгляд, полезны. Прежде всего, это ярмарка вакансий. Мы строим более 900 предприятий. Для работы на них нужны будут люди со всей страны. Это тысячи вакансий. Важно задать импульс тому, чтобы люди знали о том, что строится, например, судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье, агропромышленные предприятия. Это реальные предложения работы на Дальнем Востоке. Второе направление, которое мы считаем важным, это один гектар. Как вы знаете, землю может получить любой житель Российской Федерации. Но подавляющее большинство жителей Москвы об этом ничего не знают. Наконец, хотим показать инвесторам конкурентные преимущества региона, который является центром Азиатско-Тихоокеанского региона. Наша цель - донести информацию, что работать на Дальнем Востоке выгодно и эффективно.
Напомним, развитие Дальнего Востока России Президент Владимир Путин объявил национальным приоритетом XXI века. Сегодня государственная политика направлена на опережающее развитие дальневосточных территорий.
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