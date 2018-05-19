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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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15 Мая 2018, 13:55Владивосток наметил курс в мировом океане круизного туризма Круизный туризм - одно из самых динамично развивающихся направлений туротрасли в АТР. Соседство Дальнего Востока с крупнейшими туристическими рынками - Китаем, Японией, Южной Кореей, а также желание круизных компаний разнообразить традиционные маршруты создают предпосылки для развития этого вида туризма в Приморском крае.
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17 Февраля 2015, 15:34 | Регион сегодня
Сахалин дал название новому сорту российской нефти
В России объявлено о появлении нового экспортного сорта нефти, сообщает Агентство нефтегазовой информации со ссылкой на компанию "Сахалин Энерджи" – оператора проекта "Сахалин-2". Новый российский сорт нефти получил название Sakhalin Blend.
Sakhalin Blend - это смесь добываемой на месторождениях проекта «Сахалине-2» нефти марки Витязь и конденсата, поступающего с Киринского газоконденсатного месторождения проекта «Сахалин-3». Разработкой Киринского месторождения занимается ОАО «Газпром», которое является крупнейшим акционером ОАО «Сахалин Энерджи», владеет 50% плюс одна акция компании.
К настоящему времени заключены контракты на поставку четырех танкеров нефти Sakhalin Blend с поставкой в конце марта и апреле. Премия к цене нефти марки Дубай составила от 2 до 3 долларов за баррель.
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал".
Теги: Сахалин Энерджи Газпром Сахалин-2
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