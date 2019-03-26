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Пятница| 19 Апреля, 19:33 |
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39 курильских семей отпразднуют новоселье в этом году
Было принято решение ускорить строительство домов для переселенцев из аварийного жилья, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
В Курильском районе официально признано аварийным более 7 тысяч квадратных метров жилья. Также, по оценкам специалистов, более 10 тысяч «квадратов» – дома с высокой степенью износа. В Курильске глава региона посетил квартиры жителей аварийного дома №1 по улице Полевого.
– Окна все гнилые, трещины по стенам и потолку, в полу такие дыры, что крысы бегают, зимой очень холодно из-за сквозняка. Но самая главная проблема – у нас нет душа и ванны. У меня мама – дитя войны, ветеран труда, по состоянию здоровья ей тяжело часто ходить в баню, – поделилась жительница Курильска Марина Шестовицкая.
По поручению главы региона уже в этом году начнется строительство трех домов в Курильске и Китовом. Еще два дома – на 21 и 18 квартир - будут сданы в селе Рейдово. Кроме того, для переселения жителей сел Горное и Горячие Ключи будет возведено более 9 тысяч квадратных метров жилья.
– В течение двух лет мы полностью закроем проблему жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, на Сахалине и Курилах, хотя изначально это планировалось сделать за шесть лет. На мой взгляд, решение этого вопроса нельзя откладывать, необходимо в кратчайшие сроки переселить людей из домов, опасных для жизни, – сказал Валерий Лимаренко.
Сегодня в муниципальном образовании определено 18 земельных участков под жилищное строительство. 2,5 гектара земли будет передано по соглашению с Министерством обороны России.
В Курильском городском округе также возникают трудности с привлечением медицинских и других специалистов из-за отсутствия арендного жилья. Сахалинское ипотечное агентство начало возводить четыре дома для сдачи в коммерческий наем, но эта работа была заморожена. Сегодня было принято решение возобновить строительство и сдать многоэтажки до конца этого года. 90 квартир получат работники бюджетной сферы, врачи, учителя, сотрудники силовых структур и другие специалисты, востребованные на Курилах.
Напомним, сегодня в Сахалинской области более 9 процентов жилфонда с высокой степенью износа. Ранее перед правительством была поставлена задача – в три раза ускорить переселение людей из аварийных домов и решить проблему до конца 2020 года. Для этого более чем три раза увеличено финансирование жилищной программы – с 1,2 до 4,1 миллиарда рублей.
Квартирный вопрос для сахалинцев и курильчан может быть решен четырьмя способами: строительство новых домов, приобретение жилья на первичном и вторичном рынках, капитальный ремонт пустующего муниципального жилфонда, выкуп аварийного жилья у собственников. С переселенцами будут заключать «Соглашение о намерениях», чтобы они заранее знали, куда и когда переедут.
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