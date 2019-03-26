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В Курильском районе заасфальтируют жизненно важную дорогу
Сегодня глава области посетил с рабочей поездкой Курильский городской округ, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Дорога к бухте Оля имеет первостепенное значение в жизнеобеспечении Итурупа. Бухта является резервным морским портом: через нее зимой и весной, в период тяжелых ледовых условий, осуществляется доставка продуктов и других важных грузов.
– Сегодня стоит задача – довести протяженность асфальтированных дорог на Сахалине и Курилах до среднероссийского показателя. Особое внимание уделяется муниципальным дорогам, по которым люди каждый день ездят на работу, в детский сад, школу, – отметил Валерий Лимаренко. – Необходимые средства на реконструкцию дороги на Итурупе будут выделены из областного бюджета. Летом должно завершиться проектирование, асфальтовое покрытие на этом участке появится летом 2020 года.
Как рассказал глава Курильского городского округа Вадим Рокотов, протяженность этого участка составляет около 1,1 километра. Сегодня дорога в бухту Оля не соответствует нормативным требованиям – разбитое грунтовое покрытие, уклоны, малые радиусы поворота. В целом, ненадлежащее состояние дорог является одной из болевых точек для Курильского района.
Чтобы решить проблему, начато проектирование 11 участков трасс общей протяженностью 15,4 километра. Среди них – муниципальная автодорога Курильск – Рейдово, улицы Кооперативная и Лесная в райцентре, а также мост через реку Курилка и через ручей Пограничный в Рейдово.
В следующем году начнется реконструкция нескольких участков региональной автодороги Курильск – аэропорт Буревестник. Эти объекты включены в государственную программу социально-экономического развития Курильских островов.
А уже сейчас ведутся работы по строительству пешеходной дорожки вдоль морского побережья между районным центром и селом Китовым.
Напомним, на дорожное строительство в Сахалинской области выделено 7,4 миллиарда рублей – это почти в два раза больше, чем годом ранее. Ранее Валерий Лимаренко поставил задачу – увеличить долю асфальтированных трасс на Сахалине и Курилах до среднероссийского уровня и в этом году перераспределить финансирование в пользу муниципальных дорог.
Глава региона также дал правительству ряд других поручений по повышению транспортной доступности островов. В частности – расширить сеть внутриобластных и межрегиональных авиамаршрутов, сделать авиабилеты дешевле, повысить скорость и комфорт железнодорожного сообщения на Сахалине, надежность морского сообщения с Курилами. Уже сейчас запущено вертолетное сообщение на Курилах, появился единый для всех субсидированный тариф на внутриобластных рейсах, возвращены авиамаршруты из Южно-Сахалинска в Ноглики и Шахтерск. Идет подготовка к последнему этапу замены железнодорожного полотна. Началось строительство первого парома для морского сообщения с Курилами.
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