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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 14 Июля, 00:42 |
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На Сахалине налаживают обратную связь с бизнесом
С этой целью в регионе на регулярной основе будут проводить встречи с бизнес-сообществом, организуют интерактивные опросы. Об этом было заявлено в ходе заседания рабочей группы, которая занимается улучшением инвестиционного климата на Сахалине. Возглавляет её заместитель председателя областного правительства Дмитрий Нестеров, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Правительства Сахадинской области.
По итогам 2014 года Сахалинская область оказалась примерно в середине общероссийского Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. На Дальнем Востоке регион занял четвертое место. При этом в расчёт брались 45 показателей. Основная часть их часть формировалась, исходя из опросов предпринимателей. По мнению сахалинских бизнесменов, на Сахалине не зашкаливают проверки надзорных и контролирующих инстанций, не наблюдается чрезмерного давления на бизнес с их стороны. Однако есть и проблемы, например, слаборазвитые телекоммуникации и инфраструктура, плохая информированность бизнеса о мерах господдержки и длительная процедура постановки земель на кадастровый учет.
- Наша основная задача – снять имеющиеся проблемы и улучшить инвестиционный климат для ведения бизнеса, - отметил Дмитрий Нестеров. – Чтобы была ясность в том, какие меры поддержки предпринимателей эффективны, какие – действуют не в полной мере, а также выявить то, где мы не дорабатываем. Сегодня наша область по ряду макроэкономических показателей является лидером на Дальнем Востоке, и, в то же время, имеет далеко не самый благоприятный инвестиционный климат.
С прошлого года на Сахалине реализуют «дорожную карту» по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Заимствуют их в регионах-лидерах - это Татарстан, Калужская, Белгородская, Тамбовская и Ульяновская области.
В частности, в островном регионе совершенствуют работу многофункционального центра. В учреждении в скором времени расширят перечень услуг, востребованных бизнесменами и сделают их получение более удобным.
В июне будет опубликован Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах страны за 2015 год. С учетом новых данных областные власти скорректируют свои действия по поддержке предпринимательства.
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