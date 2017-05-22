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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Японский банк JBIC готов продолжить инвестиционное сотрудничество в развитии проекта "Сахалин-2"
Делегация японского Банка международного сотрудничества (JBIC) во главе с генеральным директором департамента финансирования нефтегазовых проектов JBIC Танимото Масаюки встретилась с членами Правительства Сахалинской области.
Стороны обсудили результаты многолетнего сотрудничества и планы на дальнейшую совместную деятельность.
- Наша цель - развитие экономического сотрудничества между Японией и зарубежными странами. В последние годы мы наблюдаем сближение между Россией и страной восходящего солнца. Наши бизнесмены активно интересуются, какие бизнес-проекты могут быть полезны на российском рынке, в том числе, какой вклад они могут внести в развитие сахалинской экономики. В частности, мы рассматриваем возможность дальнейшего инвестиционного сотрудничества в развитии проекта «Сахалин-2», и готовы принять участие в софинансировании строительства третьей линии на уже существующем заводе СПГ, - отметил генеральный директор департамента финансирования нефтегазовых проектов JBIC Танимото Масаюки.
Глава регионального правительства Вера Щербина поблагодарила японских партнеров за плодотворное сотрудничество.
- Хочу отметить, что товарооборот с Японией в 2016 году составил более четырех миллиардов долларов США. Это почти сорок процентов от внешнеторгового оборота области. Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным перед правительством островного региона поставлена четкая задача - налаживание тесных связей с японским бизнес-сообществом. Думаем, что ваш Банк станет активным участником взаимовыгодных отношений как в нефтегазовом секторе, так и в других проектах развития островного региона. Мы рассчитываем на расширение инвестиционного сотрудничества и готовы предоставить различные преференции японскому бизнесу при создании новых производств, - подчеркнула, подводя итоги встречи Вера Щербина.
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